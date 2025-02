Boto elogia Filipe Luís: ‘Vai mudar a imagem do técnico brasileiro na Europa’

Diretor do Flamengo, José Boto está há dois meses no clube, mas tem olhar diferente sobre o técnico Filipe Luís. Além da confiança, o português acredita que o trabalho do comandante do Rubro-Negro vai mudar a imagem dos brasileiros e pode reabrir o mercado europeu para os treinadores.

“Eu normalmente não me engano com treinadores. Ele vai ser um técnico top mundial, talvez o treinador que vai mudar a imagem do técnico brasileiro. Acredito que vai ser ele”, disse à CNN.

Boto fez diversos elogios ao ex-lateral, a quem já considera um treinador de alto nível apesar do pouco tempo de carreira.

“Filipe tem uma característica que, para mim, é fundamental para ser um treinador de alto nível, que todos que chegaram a esse alto nível têm: perceber que tudo aquilo que ele fez no futebol vale muito pouco para o que ele virá a fazer”, analisou o dirigente.

“Ou seja, dizer que o fato de ter sido um jogador de alto nível ajuda, óbvio, mas não é decisivo. Há muita coisa a ser estudada, aperfeiçoada. E o que mais me chamou a atenção é que ele tem isso muito presente nele, ser insaciável naquilo que é o conhecimento, isso é uma característica comum em todos grandes treinadores”, destacou.

O Brasil, aliás, não tem um técnico no comando de um grande time da Europa desde Luiz Felipe Scolari, que dirigiu o Chelsea. Antes, Vanderlei Luxemburgo teve a possibilidade de trabalhar no Real Madrid por quase um ano.

Foco do Flamengo?

Ainda em entrevista à CNN, o diretor de futebol voltou a reforçar a ‘preferência’ do Rubro-Negro pela competição por pontos corridos.

“O Flamengo, por tradição, por história, pelo elenco que temos, pela ambição que temos, vai entrar em tudo para ganhar. Se tiver que fazer uma escolha em determinado momento, essa escolha passa pelo Brasileirão, pelo Campeonato Brasileiro, porque é uma competição mais importante, é uma competição que abre outras portas, e por ser algo em maratona, é mais fácil de controlar do que algo eliminatório, com todas as vicissitudes de jogos eliminatórios, não é tão fácil de controlar”, afirmou.

“Mas a Libertadores, que é a Champions (League) aqui, é sempre (importante), até porque, historicamente, nos últimos anos. O Flamengo também ganhou por duas vezes ou três vezes neste último período, faz parte também dos nossos planos lutarmos por isso durante esta temporada”, completou José Boto.

