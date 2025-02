Em alta no Atlético, Cuello cita ‘susto’ com lesão e revela posição preferida em campo

Um dos grandes nomes do Atlético na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro no último domingo (9), no Mineirão, Cuello contribuiu com uma assistência para um dos gols de Hulk. Em alta após o clássico pelo Campeonato Mineiro, o argentino comentou sobre o susto que teve com a entorse no tornozelo direito e a posterior recuperação.

“Nessa semana fiquei muito triste, queria continuar. Aconteceu no aquecimento, na hora ficou inchado, sabia que era um pouco mais grave que a gente pensava. Agradeço, portanto, ao departamento médico. Está bom. Foi só uma entorse, achamos que seria pior, graças a Deus não foi nada demais. Feliz por estar hoje e ajudar o time”, iniciou ele.

Cuello sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o aquecimento do jogo do Galo contra o Athletic na última terça. O jogador chegou a ir a campo, mas sentiu dores e precisou sair ainda no primeiro tempo.

Cuello versátil, mas com preferência

Ao responder sobre qual posição prefere jogar, o argentino se colocou à disposição de Cuca para atuar em qualquer posição do setor ofensivo. Mas teve personalidade para sustentar sua preferência.

“É a posição que me sinto mais confortável (aberto pelas beiradas do campo), mas não vou mentir que no último jogo também estava à vontade mais centralizado no ataque. Fiquei feliz pela confiança que o treinador me deu, de jogar por dentro. Mas vou me sentir à vontade onde o treinador achar que vou ser importante para o time, vou tratar de contribuir da melhor forma”, concluiu.

O Atlético volta a jogar na próxima quarta-feira (12), às 19h45, quando enfrenta o Itabirito no Mineirão, pela última rodada da fase de classificação do Estadual.

