Ayrton Lucas terá chance de buscar vaga de titular no Flamengo em clássicos

Sem Alex Sandro por duas ou três semanas, o técnico Filipe Luís terá que acionar Ayrton Lucas para os clássicos do Flamengo nas rodadas finais do Campeonato Carioca. O jogador é a opção imediata com a lesão do titular e pode mostrar que pode lutar por sua titularidade. O primeiro desafio será, nesta quarta-feira (12), às 21h30, contra o Botafogo, no Maracanã, em jogo atrasado do Estadual.

Em baixa no ano passado, Ayrton Lucas perdeu a vaga logo após a chegada de Alex Sandro ao Flamengo. Aliás, com Filipe Luís não houve disputa e o mais jovem só ganhou chances quando o experiente não estava à disposição. Em 2025, ele entrou em campo quatro vezes, sendo titular em duas e saindo do banco outras duas.

“Ayrton entrou, e eles têm a mesma função no campo. Os dois têm que atacar quando eles devem atacar; têm que passar quando tem passar, e têm que marcar quando tem que marcar. Absolutamente igual, o que eu peço a eles é igual. Um tem mais facilidade que o outro em determinadas funções, executar conceitos, mas a concorrência é deles. Hoje optei por começar com Alex Sandro, mas quando o Ayrton entra também é jogador importante e espero que se sinta cada vez melhor na equipe”, disse Filipe Luís após o Fla-Flu.

O jovem lateral chegou bem ao Flamengo e chegou a roubar a titularidade do próprio Filipe Luís, que enfrentou problemas físicos no fim da carreira. Agora, portanto, o ex-lateral indica que o momento é fator principal pela titularidade no time. O treinador entende que Ayrton não está bem desde o ano passado. Por outro lado, Alex Sandro está em boas condições e segue como favorito.

Disputa ao longo do ano?

O Flamengo ainda conta com Matías Viña como um dos jogadores do setor. Contudo, ele se recupera de lesão e só volta no meio do ano. Até lá, Ayrton Lucas terá que “reverter” quadro de campo para convencer torcida e treinador de que investimento valeu a pena. Depois do Botafogo, o jovem terá o Vasco pela frente e, se conseguir, pode entrar nas fases decisivas como titular do time.

