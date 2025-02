Corinthians apresenta novo patrocínio e Augusto Melo faz projeção ‘ousada’

O Corinthians apresentou na tarde desta segunda-feira (10/02), a o patrocínio da Viva Sorte. A empresa criou o título de capitalização “Viva Timão” para celebrar a parceria com o clube do Parque São Jorge. O acordo foi fechado no fim de janeiro e a marca da parceira já vinha aparecendo nos ombros do uniforme da equipe masculina.

O evento foi realizado na Neo Química Arena e teve a participação do presidente do Corinthians, Augusto Melo. O dirigente celebrou o contrato com duração de dois anos, não revelou valores, mas fez uma projeção ousada. Para 2025, o Timão projeta arrecadar R$ 212 milhões.

“A camisa do Corinthians será uma das mais valiosas da América do Sul. Faltam duas propriedades, temos algumas conversas e, em breve, teremos a camisa mais valiosa do país”, disse Augusto Melo.

Os espaços vagos na camisa do Timão são na barra frontal da camisa e na parte traseira do calção. Além de um valor fixo pelo patrocínio, o Corinthians vai receber um percentual dos ganhos da parceria com a Viva Sorte.

“É ruim falar de valores porque começa a fazer um tipo de leilão. Posso assegurar que é o maior negócio que fechamos na nossa empresa. O Augusto fez questão de que a gente criasse produtos. Somando tudo, é o nosso maior contrato na nossa empresa de capitalização. Acho o valor justo, honesto. Estou feliz da forma como tudo acabou sendo construído, tudo muito claro. Estamos contentes pelo investimento. Temos o licenciamento do Viva Timão para que a gente possa levar aos torcedores”, disse Renato Ambrósio, diretor executivo da Viva Sorte.

Corinthians sem conflito com a patrocinadora máster

Aliás, a Viva Sorte também atua no segmento de apostas esportivas. Contudo, a empresa e o clube, acreditam que este acordo não gera um conflito de interesses com Esportes da Sorte, “bet” que é patrocinadora máster do Timão.

