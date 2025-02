Hulk comemora vitória no clássico com vinho de mais de R$ 20 mil

Uma publicação compartilhada por Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba)

Hulk decide clássico

Atlético Mineiro e Cruzeiro se enfrentaram pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. O Galo ficou com um jogador a mais aos 30 minutos do primeiro tempo quando Gabigol foi expulso após uma cotovelada em Lyanco. Os gols do camisa 7 foram no segundo tempo. O primeiro, aos nove minutos e o segundo aos 41.

Assim, com o resultado, o Atlético está na segunda colocação do Grupo A com 13 pontos, os mesmos da líder Tombense, que por sua vez, tem uma vitória a mais. O próximo compromisso do Galo é contra o Itabirito, no Mineirão, na quarta-feira (12), às 19h45 (de Brasília).



Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.