Corinthians deve negar cessão de estádio ao Santos por rejeição da torcida

O Corinthians não deve aceitar o pedido do Santos da cessão da Neo Química Arena para o Santos. O Peixe gostaria de enfrentar o Água Santa, no próximo domingo (16/02), em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista em Itaquera. Contudo, por conta da rejeição da torcida, o Timão deve recusar a oferta.

Embora não tenha respondido formalmente ao Santos, a diretoria do Corinthians considera que a possibilidade de liberar o estádio para o rival é praticamente zero. Isso porque existe uma enorme rejeição tanto dentro do clube quanto por parte da torcida. Assim, para evitar um conflito interno, o Timão deve recusar o pedido.

Caso o aluguel desse certo, não seria a primeira vez que o Peixe mandaria um jogo em Itaquera. No Paulistão do ano passado, o Santos disputou a semifinal contra o RB Bragantino na casa do rival. Torcedores santistas lotaram o estádio e empurraram o time para a vitória de 3 a 1, que garantiu a vaga na final. Contudo, este jogo serviu como um dos motivos para o Corinthians recusar o novo pedido.

Isso porque o Corinthians temia depreciações no seu estádio. Neste jogo entre Santos e RB Bragantino, o Timão teve de retirar uma série de adesivos do Santos colados pelo estádio.

Santos quer jogar no estádio do Corinthians por conta do efeito Neymar

O Santos quer aproveitar a euforia em torno do retorno de Neymar e mandar jogos em São Paulo para faturar mais com bilheteria, já que a Vila Belmiro possui um limite de capacidade. Além disso, por uma determinação do craque, o Peixe vem tendo preferência por estádios de grama natural, o que descartaria o Pacaembu, por exemplo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.