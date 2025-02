Juventus x PSV: onde assistir, escalações e arbitragem

O mata-mata da nova Champions está chegando! Nesta terça-feira (11), quatro jogos agitam a maior competição europeia de clubes, com Juventus e PSV se enfrentando às 17h (de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim. O jogo é válido pelos play-offs – primeiro mata-mata após a fase de Liga -, com o jogo de ida tendo mando da Velha Senhora. A volta, por sua vez, ocorrerá na outra quarta (19), em Eindhoven.

Com a nova regra, o time que avançar neste play-off enfrentará necessariamente Arsenal ou Inter de Milão, que aguardam de camarote já nas oitavas de final. Assim, um novo sorteio após os play-offs definirá o adversário.

LEIA MAIS: Real Madrid confirma lesão de Vázquez e tem nova baixa para enfrentar o City

Como chega a Juventus

Após três jogos seguidos sem vitórias, incluindo uma derrota que tirou sua invencibilidade do Campeonato Italiano, a Juventus se reestabeleceu, vindo de dois triunfos consecutivos. O trunfo é o novo atacante do time, Kolo Muani, contratado junto ao PSG na janela de verão europeu. Afinal, ele marcou quatro gols nestes duelos (vitórias sobre Como e Empoli, pela Serie A), se credenciando como titular da equipe de Thiago Motta.

O treinador, aliás, não poderá contar com Cambiasso e Kalulu, além dos já conhecidos desfalques de Cabal, Milik e Bremer. Dessa forma, o comandante ítalo-brasileiro falou sobre o confronto com o PSV, adversário que ele conhece bem, já que a Juventus venceu os holandeses por 3 a 1 na primeira rodada da fase de Liga.

“Todos sabemos que é uma partida muito importante para nós. O comprometimento nos treinos é sempre máximo para estar pronto para esses desafios. Jogamos em casa com muito respeito pelo PSV, mas com a consciência de que temos que fazer o nosso jogo. Intensidade, ritmo, dinamismo: defender e atacar juntos para atingir nosso objetivo, que é a classificação”, disse o treinador em coletiva na prévia do duelo.

Como chega o PSV

O PSV vem num período invicto na temporada. Afinal, não perde há seis partidas, tendo quatro vitórias neste hiato. Uma delas, aliás, contra o Liverpool, que terminou na liderança da fase de Liga com somente este revés (e sete vitórias).

O técnico Peter Bosz também conta com desfalques, já que não pode contar com Tillman, Pepi e Ledezma – todos lesionados. O primeiro é o artilheiro do time na Liga dos Campeões, com três gols.

Perisic, uma das contratações para a temporada 2024/25, ficará no banco de reservas. O veterano de 36 anos tem quatro gols e oito assistências em apenas 19 aparições pelos holandeses. O croata, porém, fica como opção, enquanto Lang é o titular.

Juventus x PSV

Play-offs Champions League 2024/25 – Jogo de ida

Data e horário: terça-feira, 11/02/2025, às 17h (de Brasília)

Local: Allianz Stadium, em Turím (ITA)

Juventus: Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga e Savona; McKennie, Locatelli, Nico González, Koopmeiners e Yildiz; Kolo Muani. Técnico: Thiago Motta

PSV: Benítez; Karsdorp, Obispo, Flamingo e Mauro Júnior (Malacia); Veerman, Saibari (Schouten), Bakayoko, Til e Lang; Luuk de Jong. Técnico: Peter Bosz

Árbitro: Daniel Siebert (ALE)

Auxiliares: Jan Seidel (ALE) e Rafael Foltyn (ALE)

VAR: Christian Dingert (ALE)

Onde assistir: MAX e TNT

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.