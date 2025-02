CBF debate fim do segredo da pré-lista da convocação

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) pode acabar com o segredo das pré-listas do técnico Dorival Júnior dos jogadores pré-convocados para Seleção Brasileira. A entidade discute o assunto de forma interna. Caso haja aprovação, isso já passaria a valer na convocação da próxima Data Fifa. A informação inicial é do “Uol”.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, entende que a divulgação da pré-lista acabaria com o vazamento seletivo de jogadores, que acontece quando a CBF envia a relação aos clubes. Nesse caso, a entidade perde o controle quando a lista é enviado aos clubes. Assim, surge a possibilidade de debates sobre a lista de Dorival júnior.

Apesar da ideia ser positiva interna na CBF, há um contraponto. Se soltar a lista antes vai gerar uma discussão antecipada em relação às opções do treinador da Seleção Brasileira. O tema ficaria estendido no debate público por pelo menos uma semana antes da convocação final.

Por fim, Dorival deve enviar a pré-lista para os clubes em 28 de fevereiro. O Brasil enfrenta a Colômbia no dia 20 de março e depois a Argentina no dia 25. A data Fifa, afinal, começa na segunda-feira anterior, no dia 17.

