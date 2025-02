Ferj altera horário do clássico entre Flamengo e Vasco

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) alterou o horário do clássico entre Flamengo e Vasco, para 21h45 (de Brasília), no sábado (15), no Maracanã, pela 10ª rodada do Carioca. O jogo estava inicialmente para acontecer às 16h30 (horário de Brasília), também no mesmo dia. A mudança, aliás, já consta na tabela oficial da competição.

O principal motivo para a alteração do horário é por conta do calor do Rio de Janeiro. No período de 16h30 (horário de Brasília), jogadores e profissionais envolvidos reclamam sobre a alta temperatura.

“Baseado em relatos dos jogadores e profissionais da comissão técnica, o Clube de Regatas do Flamengo enviou, nesta manhã de segunda-feira (10), uma solicitação à FERJ e aos detentores de direitos de transmissão do Campeonato Carioca 2025 acerca da programação dos jogos. O pedido foi para que reavaliassem o horário das 16h30, visto que o calor excessivo durante o verão no Rio de Janeiro tem impacto direto na perfomance e saúde dos atletas”, em nota do clube.

Segundo o médico do Flamengo, Fernando Sassaki, o jogo passado, contra o Fluminense, teve registro de sensação térmica acima de 40°.

“Isso acaba gerando uma diminuição da performance”, comentou ele, em material divulgado pelo clube.

Além do jogo contra o Vasco, o Flamengo ainda tem pela frente outro jogo às 16h30 de sábado: é contra o Maricá, dia 23. No entanto, esse jogo ainda não sofreu alteração na tabela.

