Boca Juniors tem desfalque importante por conta de gastroenterite

Com pouco mais de uma semana para estrear na Libertadores, o Boca Juniors tem uma baixa considerável em seu elenco por conta de uma gastroenterite. A saber, trata-se do atacante chileno Carlos Palacios, de passagem no Brasil por clubes como Internacional e Vasco.

Através de comunicado nas redes sociais do Boca, o avante de 24 anos apresentou desidratação severa em razão da gastroenterite, uma inflamação do trato digestivo. Desse modo, sintomas como diarreia e vômito fazem com que a pessoa perca grande quantidade de líquidos.

Tamanha era a seriedade do problema de Palacios que o atleta precisou ser internado em uma unidade de saúde, na Argentina, para a reidratação de maneira intravenosa. Felizmente, apesar do susto, o Boca Juniors faz questão de mencionar que o quadro clínico evolui de maneira favorável em contexto onde o atleta aguarda a alta médica para deixar o hospital.

Diante desse cenário, Carlos Palacios não é peça válida para o técnico Fernando Gago no próximo compromisso do Boca. Na próxima terça-feira (11), a representação de La Boca joga diante de seus torcedores, em La Bombonera, contra o Independiente Rivadavia. O compromisso em questão vale pela quinta rodada do Apertura no Campeonato Argentino.

A tendência, aliás, é que o chileno tenha situação tratada com bastante cautela pela comissão técnica. Isso porque o nome de bom início no Boca vai ser peça necessária no próximo dia 18 de fevereiro, data que a equipe estreia na Libertadores contra Nacional-PAR ou Alianza Lima. A saber, o embate ocorre na segunda fase eliminatória anterior aos grupos da competição continental.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook