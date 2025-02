Rwan Cruz é regularizado e pode estrear pelo Botafogo

Reforço do Botafogo, Rwan Cruz, enfim, está regularizado. O centroavante teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira (10) e está liberado para estrear. No entanto, não estará à disposição para o clássico com o Flamengo, na quarta (12), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Como a partida é válida pela sétima rodada do Carioca, o atacante não poderá entrar em campo por causa do regulamento da competição: “Somente poderão participar os atletas inscritos até o penúltimo dia útil que anteceder o início da respectiva rodada”.

O clássico foi adiado por causa da final da Supercopa Rei, vencida pelo Rubro-Negro, em Belém. Sendo assim, Rwan Cruz poderá fazer seu primeiro jogo com a camisa alvinegra diante do Boavista, no dia 15, pela 10ª rodada do Estadual.

Ele chegou do Ludogorets, da Bulgária, por cerca de 8 milhões de euros (pouco mais de R$ 48,3 milhões) e assinou vínculo até dezembro de 2028. Por lá, se destacou e se tornou um dos dez maiores artilheiros da história da equipe, com 28 gols.

