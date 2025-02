Comentário de jogador do United em post de Rashford gera revolta em torcedores

Rashford perdeu espaço no United

Marcus Rashford só atuou pelo Manchester United em toda a sua carreira profissional. Aliás, ele estava na sua décima temporada e marcou 138 gols em 426 partidas pelo United. No entanto, foram apenas 15 no último ano e meio, em 67 jogos.

O atacante estava perdendo espaço na equipe e isso se consolidou com a chegada de Ruben Amorim, em novembro do ano passado e ele não entrava em campo desde dezembro. Fora dos planos do treinador, ele foi emprestado para o Aston Villa.

Transferência causa ‘prejuízo’ para atacante

Durante a passagem pelo Aston Villa, Rashford pode ganhou a oportunidade de jogar, no entanto, pode pesar no financeiro. De acordo com o “Daily Mail”, o atacante pode sofrer um corte considerável nos valores com a Nike, que patrocina o jogador. Assim, ao invés de 1,5 milhão de euros (com bônus), ele receberia 50 mil euros enquanto pelo Villa Park. Ou seja, até o final da temporada 2024/25.

