Manchester City x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

O jogo mais esperado dos playoffs da Champions acontece nesta terça-feira (11). Manchester City e Real Madrid se enfrentam às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, pelo jogo de ida desta fase de mata-mata que antecede as oitavas de final da principal competição de clubes do planeta.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e Max (streaming).

Como chega o Manchester City

Em uma temporada irregular, o Manchester City não conseguiu a classificação direta para as oitavas de final da Champions e terá que superar o maior vencedor do torneio para seguir vivo na competição. Além disso, na Premier League, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola é apenas o 5º colocado, distante da briga pelo título.

Assim, o City precisa se impor em casa para levar um bom resultado para o jogo da volta e além de eliminar um dos candidatos ao título, evitar uma eliminação precoce na Champions.

Para o duelo em Manchester, no entanto, Guardiola enfrenta alguns problemas. Isto porque Oscar Bobb, Nathan Aké, Jérémy Doku e Rodri, lesionados, são desfalques confirmados no time. Além disso, o recém-contratado Nico González se machucou no último jogo da equipe e também deve ficar de fora nesta terça-feira.

Como chega o Real Madrid

O Real Madrid também faz uma temporada irregular, porém com menos sustos que o adversário desta terça-feira. Isto porque o clube merengue é o líder do Campeonato Espanhol, com 50 pontos, mas está em uma disputa acirrada com Atlético de Madrid e Barcelona.

Contudo, o Real fez uma campanha abaixo das expectativas na Champions e terá que superar um adversário seguido para evitar uma eliminação precoce na competição.

Ao mesmo tempo, o técnico Carlo Ancelotti precisa lidar com alguns problemas no elenco. Isto porque Lucas Vázquez, Antonio Rüdiger, Daniel Carvajal, Éder Militão e David Alaba, lesionados, são baixas confirmadas na equipe.

Manchester City x Real Madrid

Playoffs da Champions (jogo de ida)

Data e horário: terça-feira, 11/02/2025, às 17h (de Brasília).

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING).

Manchester City: Ederson; Matheus Nunes, Akanji, Rúben Dias e Gvardiol; Bernardo Silva e Kovacic; Foden, De Bruyne e Savinho; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Tchouaméni, Asencio e Mendy; Camavinga e Modric; Rodrygo, Bellingham e Vini Jr; Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

Árbitro: Clément Turpin (FRA)

VAR: Jérôme Brisard (FRA)

