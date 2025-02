Sporting x Borussia Dortmund: onde assistir, escalações e arbitragem

Os playoffs da Champions 2024/25 começaram. Nesta terça-feira (11), Sporting e Borussia Dortmund se enfrentam às 17h (de Brasília), no Estádio Alvalade, em Lisboa, no primeiro duelo entre as equipes nesta fase que antecede as oitavas de final da principal competição de clubes do futebol europeu.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Space (TV fechada) e Max (streaming).

Como chega o Sporting

O Sporting quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para construir um bom resultado e ir para a Alemanha com a classificação encaminhada. O time é o líder isolado do Campeonato Português com 51 pontos e vai em busca da classificação na Champions.

Contudo, o Leão terá um desfalque importante para o duelo nesta terça-feira. Trata-se do meia Hjulmand, que recebeu o terceiro cartão amarelo na última partida da fase de liga e terá que cumprir suspensão. Assim, o meia se junta aos lesionados Pedro Gonçalves, Nuno Santos e João Simões na lista de ausências neste jogo de ida dos playoffs.

Porém, a boa notícia é que o artilheiro Viktor Gyokeres está confirmado para a partida em Lisboa e é a esperança de gols do Sporting.

Como chega o Borussia Dortmund

Por outro lado, o Dormtund não faz uma boa temporada e, inclusive, demitiu o seu treinador após uma sequência ruim de resultados. Assim, o técnico Mike Tullberg assumiu o time que está apenas na 11ª posição do Campeonato Alemão e venceu somente um jogo nas últimas cinco rodadas da Bundesliga.

Dessa maneira, o Dortmund também não conseguiu a classificação direta para as oitavas de final da Champions e tenta virar a chave para conseguir um bom resultado em Lisboa, para levar a decisão para o jogo da volta, no Signal Iduna Park.

Para o jogo desta terça-feira, o único desfalque confirmado no Dortmund fica por conta de Felix Nmecha, lesionado. Mas, o recém-contratado Carney Chukwuemeka, ex-Chelsea, é tratado como dúvida após receber uma pancada durante os treinamentos.

Sporting x Borussia Dortmund

Playoffs da Champions (jogo de ida)

Data e horário: terça-feira, 11/02/2025, às 17h (de Brasília).

Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR).

Sporting: Rui Silva, Iván Fresneda, Diomandé, Gonçalo Inácio e Maximiliano Araújo; Morita, João Simões, Francisco Trincão, Daniel Bragança e Quenda; Gyokeres. Técnico: Rui Borges.

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Can, Schlotterbeck e Bensebaini; Sabitzer, Gross e Brandt; Adeyemi, Gittens e Guirassy. Técnico: Mike Tullberg.

Árbitro: Espen Eskås (NOR).

VAR: Dennis Johan Higler (HOL).

Onde assistir: Space (TV fechada) e Max (streaming).