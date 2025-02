Andreas Pereira rejeita oferta do Palmeiras, e negociação é encerrada

O meia Andreas Pereira vai ficar no Fulham. O jogador decidiu permanecer no futebol europeu e, assim, o clube inglês rejeitou a oferta do Palmeiras, que havia apresentado o projeto e conversava para definir a contratação do jogador por cerca de 20 milhões de euros, mais bônus.

O atleta está no Fulham há três temporadas e já marcou dez gols e distribuiu 17 assistências, em 105 jogos disputados. O meia tem contrato com os londrinos até junho de 2026.

Pessoas ligadas a Andreas Pereira afirmam que uma renovação de contrato não está nos planos por ora. Contudo, o Fulham não gostaria de perder um de seus principais jogadores em meio à busca por vaga na Liga Europa. Afinal, a equipe está em nono, a cinco pontos do Manchester City, em quinto, posição que dá lugar à competição continental.

Recentemente, a presidente Leila Pereira assumiu um tom pessimista acerca da negociação, uma vez que o jogador e o clube inglês não haviam respondido a proposta palmeirense. No entanto, estava disposta a uma última tentativa e deixou as portas abertas para a chegada do meia. A chegada do volante Emiliano Martínez, no fim do mês passado, não fez diminuir o interesse do Alviverde.

O Verdão tem até o dia 28 de fevereiro para contratar reforços, data que fecha a janela de transferências no Brasil.

