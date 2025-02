Joia da base do Vasco está de saída para o futebol turco

O Vasco está acertando a saída de mais uma joia de sua base. Após emprestar o lateral-esquerdo Leandrinho ao Al-Shabab (SAU), é a vez do atacante GB deixar o clube. O jovem de 20 anos sairá para defender o Kasimpasa (TUR).

Ao contrário de Leandrinho, porém, a negociação será em definitivo. Segundo o jornalista Rodrigo Silvério, em publicação nesta segunda-feira (10), o jogador já até viajou à Turquia para passar por exames e, então, assinar com o clube turco. O time ocupa atualmente a oitava posição na Super Lig após 22 rodadas.

GB se despede, dessa forma, com apenas um gol como profissional. Ele estreou em 2023, atuando em duas partidas. Depois, em 2024, fez quatro aparições pelo time de cima. Numa delas, anotou seu único gol: foi contra o Red Bull Bragantino, em jogo da 20ª rodada do Brasileirão.

Na atual temporada, GB participou do primeiro elenco que se apresentou, visando as rodadas iniciais do Carioca. Assim, ele jogou os 90 minutos das duas primeiras rodadas, em empates em 1 a 1 com o Nova Iguaçu, e 0 a 0 com o Bangu, respectivamente.

Com a saída de GB, o Vasco fica ainda mais defasado em relação a atacantes. Afinal, somente Vegetti e o jovem Bruno Lopes, de 17 anos, atuam como centroavantes. Rayan também faz a função, mas está com a Seleção Sub-20 na disputa do Sul-Americano da categoria.

