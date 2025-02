Grêmio x Pelotas: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grêmio terá o Pelotas como o seu adversário em duelo que ocorre nesta terça-feira (11), às 21h30 (de Brasília), na Arena. O confronto pela sétima rodada da fase de grupos pode representar a classificação antecipada do Imortal para as semifinais do Estadual.

Onde assistir

A partida terá a transmissão do SporTV na TV fechada e do Premiere no sistema pay-per-view.

Como chega o Grêmio

O Tricolor Gaúcho permanece na liderança do Grupo A, com 11 pontos, mesmo depois de duas rodadas sem vencer. Afinal, o Grêmio vem de um empate no Gre-Nal e uma derrota para o Juventude. A retomada do caminho das vitórias pode já carimbar a vaga para as semifinais do Estadual. Para isso, além de vencer, precisa torcer por um tropeço do Guarany de Bagé.

A expectativa é a de que o treinador Gustavo Quinteros mantenha a base do time titular, já que poupou a maioria deles no embate com o Juventude. A principal indefinição envolve a utilização do volante Cuéllar. O colombiano disputa a vaga entre os 11 iniciais com Dodi.

Como chega o Pelotas

O Lobo não vence há três rodadas do Campeonato Gaúcho. Com isso, ocupa somente a quarta colocação do Grupo B, com seis pontos, depois de somente uma vitória até aqui no torneio. O Pelotas, aliás, terá uma sequência difícil na luta contra o rebaixamento, pois vai enfrentar dois times que integram a Série A. Primeiro encara o Grêmio e depois encerra a participação na primeira fase do Estadual diante do Juventude.

GRÊMIO X PELOTAS

7ª rodada do Campeonato Gaúcho

Data e horário: 11/02/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Viery; Dodi (Cuéllar) e Villasanti; Pavón, Cristaldo e Aravena; Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

Pelotas: Jorge; Vidal, Massaia, Yuri Bigode e Bryan; Robson e Mateus Silva; Venício, Cesinha e Emerson; Warlei. Técnico: Ariel Lanzini.

Árbitro: Wagner Echevarria (RS)

Assistentes: Tiago Kappes Diel (RS) e Fabulo Diniz (RS)

VAR: Rodrigo Brand da Silva (RS)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.