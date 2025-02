Brasil é eficiente, vence o Paraguai e se garante no Mundial Sub-20

Mesmo sem uma atuação vistosa, os meninos do Brasil confirmaram a classificação para o Mundial Sub-20 e agora podem mirar o título do Sul-Americano Sub-20. Nesta segunda-feira (10), a Seleção Brasileira venceu o Paraguai por 3 a 1, pela terceira rodada do hexagonal final da competição, no Estádio Olímpico UCV, em Caracas, na Venezuela. Gustavo Prado, Rayan e Alisson marcaram para os brasileiros, enquanto Ángel Aguayo fez o único dos adversários. A seleção canarinha recuou demais no segundo tempo, mas conseguiu ser eficiente em um dos poucos ataques da equipe.

Com o resultado, o time de Ramon Menezes permanece na liderança com 100% de aproveitamento, com nove pontos, pela fase final da competição. Do outro lado, o Paraguai amargou a sua segunda derrota e fica na quarta posição, com apenas três pontos.

Agora, o Brasil enfrenta a Argentina, na quinta-feira (13), às 22h, também no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Mais cedo, às 17h, o Paraguai encara o Uruguai, também no mesmo local.

O Jogo

A Seleção Brasileira já é bem diferente do que a jogou pela primeira fase. O time comandado por Ramon Menezes tem outra postura e saiu na frente na partida. Aos 14 minutos, Gustavo Prado roubou a bola de Diego León na área e abriu o placar com um chute cruzado. Dois minutos depois, Rayan recebeu de Pedrinho na meia-lua, entrou na área e tocou rasteiro, entre as pernas do goleiro do Paraguai. Depois disso, o Brasil recuou e deu campo para os adversários. Após escanteio da direita, o volante Ángel Aguayo se antecipou à marcação e marcou de cabeça no canto direito. Depois disso, as equipes procuraram se proteger e não tiveram tantas chances. No entanto, o Brasil foi mais perigoso, com Rayan e Pedrinho, que quase marcou um golaço.

Na volta para a segunda etapa, a Seleção Brasileira não manteve o bom desempenho do primeiro tempo. A equipe de Ramon Menezes teve dificuldades em fazer tramas de ataque e cedia oportunidades aos paraguaios. A primeira chance dos adversários aconteceu em chute no travessão de Afonso. Além disso, o goleiro Felipe Longo fez duas boas defesas para evitar o empate. Os paraguaios, aliás, abusaram nos cruzamentos, enquanto os brasileiros também tinham erros nas saídas de bola.

Em um dos poucos ataques, o Brasil, enfim, foi eficaz para ampliar a vantagem. Após cobrança de falta errada do Paraguai, Pedrinho arrancou em contra-ataque pela esquerda e cruzou rasteiro para a área. O goleiro saiu mal, espalmou para o meio da área, e Alisson marcou no rebote. Para alívio dos brasileiros. Depois disso, foi só administrar o jogo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook