Vitória x Ferroviário: onde assistir, escalações e arbitragem

O Vitória recebe o Ferroviário nesta terça-feira (11), às 19h (de Brasília), no Barradão, pela terceira rodada da Copa do Nordeste 2025. As equipes estão presentes no Grupo A do torneio, onde o Rubro-Negro ocupa a segunda colocação, com quatro pontos. Por outro lado, o Tubarão da Barra está presente na sexta posição, com apenas um ponto. Confira todas as informações da partida e veja os outros confrontos da rodada.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo SBT Nordeste (canal aberto), do Premiere (pay-per-view) e da ESPN (canal fechado).

Como chega o Vitória

O Rubro-Negro Baiano está invicto nos dois jogos que disputou no torneio regional. Afinal, empatou em 2 a 2 com o CRB na estreia da competição e venceu ou Sousa por 1 a 0, mesmo com um a menos nos minutos finais, na segunda rodada. Agora, quer vencer em casa para buscar o topo do Grupo A, já que está a dois pontos do líder Fortaleza. Para o duelo desta terça-feira, o técnico Thiago Carpini não poderá contar com o volante Willian Oliveria, que foi suspenso na última partida do Nordestão, Porém, o ponto positivo é que Jamerson e Lucas Bragas já estão regularizados no BID e podem atuar na partida. O treinador deve repetir o mesmo time da vitória do fim de semana, sobre o Porto, por 2 a 1, pelo Campeonato Baiano.

Como chega o Ferroviário

Ainda sem vencer no torneio, a equipe do Ceará perdeu para o Sport na estreia do torneio, por 2 a 1 e, posteriormente, empatou em 1 a 1 com o Moto Club pela segunda rodada. Portanto, somou apenas um ponto e está na sexta colocação da tabela. Assim, quer começar a se recuperar na tabela em um desafio fora de casa. Aliás, o Ferrão não possui desfalques para o jogo e então deve entrar em campo com força máxima.

VITÓRIA X FERROVIÁRIO

3ª rodada da Copa do Nordeste

Data e horário: 11/02/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Barradão, Salvador (BA)

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Wagner Leonardo, Neris e Hugo; Baralhas, Ronald e Matheuzinho; Gustavo, Fabri e Janderson. Técnico: Thiago Carpini

Ferroviário:João Vitor; Kauê Leonardo, Wesley Junio, Jefão e João Cubas; Pablo Alves, Wyllian Maranhão e Gharib; Janeudo, Allanzinho e Kiuan. Técnico: Tiago Zorro

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Janystony Rabelo de Melo e Francisco Railton Araujo Sousa (PI)

Os jogos da 3ª rodada da Copa do Nordeste

Terça-feira (11)

Vitória x Ferroviário – 19h

CRB x Moto Club – 19h

Sousa x Sport – 21h30

Altos x Fortaleza – 21h30

Quarta-feira (12)

Bahia x América-RN – 19h

Ceará x Confiança – 19h

Náutico x Juazeirense – 21h30

Quinta-feira (13)

CSA x Sampaio Corrêa – 19h

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.