Rodrygo, do Real Madrid, minimiza interesse da Arábia e foca no City

Nesta terça-feira (11), o Real Madrid enfrentará o Manchester City, da Inglaterra. Será o terceiro confronto seguido entre as equipes na Champions League, agora válido pelos playoffs da competição. Rodrygo, destaque merengue, conversou com a imprensa antes do jogo.

Recentemente, o jogador recebeu uma sondagem do futebol da Arábia Saudita, país que busca um novo grande nome após a saída de Neymar, que retornou ao Santos.

“Não sei muito sobre ofertas, isso é com meu pai, que é meu agente. Sinceramente, estou muito feliz aqui, quero ficar por muitos anos e sou grato. Não sei se o clube recebeu alguma oferta”, disse Rodrygo.

No sábado, contra o Atlético de Madrid, o atacante teve grande atuação e ajudou na jogada que resultou no gol do empate pelo Campeonato Espanhol. Assim, vive grande fase. Rodrygo também destacou a experiência de enfrentar o Manchester City. Em 2024, ele marcou o gol do Real Madrid na Inglaterra.

“É sempre difícil jogar contra eles. O primeiro jogo coloca muita pressão sobre nós, e sabemos que será complicado. Temos que ter a mesma mentalidade da temporada passada. O Manchester City é um adversário contra o qual marquei gols recentemente, mas é sempre um desafio. Estou em um momento muito bom e sinto que posso ser decisivo, mas tento fazer isso em todos os jogos. Há muitas partidas difíceis, e você tem que estar sempre pronto. Vai ser especial, mas preciso ser decisivo sempre”, concluiu o jogador.

