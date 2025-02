Seleção Brasileira Sub-17 é convocada para amistosos contra o Equador

O técnico Dudu Patetuci convocou a Seleção Brasileira Sub-17 nesta segunda-feira (10) para disputar amistosos contra o Equador, marcados para os dias 24 e 27 de fevereiro, em Guayaquil. Então, os 23 atletas listados se apresentarão no dia 20 de fevereiro, no Rio de Janeiro, e a delegação embarcará na madrugada do dia 21.

Assim, antes do primeiro amistoso, a equipe fará três sessões de treino nos dias 21, 22 e 23. Após o primeiro jogo, os treinos continuarão nos dias 25 e 26, com foco no duelo final da série. Os jogos servirão como preparação para o Sul-Americano da categoria.

O torneio acontecerá na Colômbia, entre os dias 27 de março e 12 de abril. No Grupo B, a Seleção Brasileira enfrentará Equador, Venezuela, Uruguai e Bolívia durante a fase de grupos, com todos os jogos no estádio Jaime Morón, em Cartagena.

Com destaque para Gabriel Mec, do Grêmio, outros dois atletas do Imortal foram convocados. Aliás, o Bahia também tem três representantes.

Confira a lista de convocados da Seleção Brasileira Sub-17:

GOLEIROS

Arthur Nascimento – Bahia

João Pedro – Santos

Pedro Henrique – Novorizontino

LATERAIS

Ângelo Henrique – São Paulo

Denner Alves – Corinthians

Geovanne – São Paulo

Lucas Melim – Vasco

ZAGUEIROS

Kauã Prates – Cruzeiro

Luccas Ramon – Palmeiras

Luis Eduardo – Grêmio

Vitor Fernandes – Atlético-MG

MEIO-CAMPISTAS

Andrey Fernandes – Vasco

Felipe Morais – Cruzeiro

Gustavo Gomes – Athletico-PR

Luis Felipe – Palmeiras

Tiago Augusto – Grêmio

Zé Lucas – Sport

ATACANTES

Dell – Bahia

Gabriel Mec – Grêmio

Luis Gustavo – Red Bull Bragantino

Naarã – Fluminense

Ruan Pablo – Bahia

Wesley Natã – Fluminense

