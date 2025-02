Vasco joga mal, empata com o Sampaio Corrêa e tem vaga na semifinal ameaçada

O Vasco entrou em campo nesta segunda-feira (10) para enfrentar o Sampaio Corrêa, pela nona rodada do Campeonato Carioca. No entanto, a equipe teve mais uma atuação ruim e não conseguiu vencer no estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema. O Cruz-Maltino chegou a três jogos sem vitória, somando dois empates e uma derrota no clássico contra o Fluminense. Jean David teve a única boa chance de marcar. Ao final do confronto, os torcedores presentes do Gigante da Colina vaiaram a equipe.

Aliás, com o resultado, o Cruz-Maltino chegou aos 14 pontos, ocupando a terceira colocação. Já o modesto Sampaio Corrêa é o quarto e soma 13 pontos. Os dois times dependem apenas de suas forças para confirmarem vagas nas semifinais.

Primeiro tempo assustador

Na primeira etapa assustadora entre Sampaio e Vasco. O Cruz-Maltino, portanto, não produziu nenhuma jogada perigosa para a meta de Zé Carlos. Controlou a bola em alguns momentos, mas Payet estava sumido, Piton jogou mal e Vegetti ficou isolado, sem receber boas oportunidades para marcar. O time mandante, por sua vez, apostou em jogadas de contra-ataque. Assim, Max e Rafael Pernão obrigaram a defesa vascaína a trabalhar. João Victor recebeu amarelo com dois minutos de jogo, o que dificultou ações mais incisivas no combate aos atacantes.

Segundo tempo tão ruim quanto a etapa inicial

Contudo, a segunda etapa não foi diferente. O Vasco seguiu sem levar perigo a Zé Carlos, e as mexidas de Fábio Carille foram praticamente todas de seis por meia dúzia. Quem começou o jogo já estava devendo, e os jogadores que entraram mantiveram o mesmo nível. Mateus Carvalho foi um deles. Todavia, Jean David, entrou e teve a melhor oportunidade do Cruz-Maltino.

Jornada das equipes

O modesto Sampaio Corrêa enfrentará o Volta Redonda no próximo domingo (16), às 16h (de Brasília), no estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema. Já o Cruz-Maltino terá pela frente o Flamengo no clássico dos milhões, no sábado, no Maracanã.

SAMPAIO CORRÊA 0 X 0 VASCO DA GAMA

9ª rodada da Taça Guanabara

Data: 10/2/2025 (segunda-feira)

Local: Estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema (RJ)

Público e Renda: Não divulgados

Gols: –

SAMPAIO CORRÊA: ZÉ Carlos, Lucas Carvalho (Eliandro, 45’/1ºT) Daniel, Eduardo Thuram e Guilherme; Pablo (Rodrigo Dantas, 39’/2ºT) Alexandre (Octávio, 39’/2ºT) e Ryan (Luan Gama, 15’/2ºT), Max, Elias e Rafael Pernão. Técnico: Alfredo Sampaio

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira (Lucas Freitas, 33’/2ºT) e Lucas Piton; Hugo Moura (Maxime Dominguez, 33’/2ºT) Jair (Mateus Carvalho, 15’/2ºT) Tchê Tchê (Maxsuell Alegria, 15’/2ºT) Payet, Lukas Zuccarello (Jean David, 26’/2ºT) e Vegetti. Técnico: Fábio Carille

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Naiara Mendes Tavares

VAR: Philip Georg Bennett

Cartões Amarelos: Pablo, Rafael Pernão (SAM); João Victor, Lukas Zuccarello (VAS)

Cartão Vermelho:

