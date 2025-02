Zubeldía pede calma após vacilo do São Paulo: ‘Não nos desesperarmos’

O São Paulo teve mais um jogo decepcionante dentro do Campeonato Paulista. Na noite desta segunda-feira (10), o Tricolor ficou no empate sem gols contra a Inter de Limeira, em mais um jogo em que a equipe ficou com um jogador a mais ao longo da segunda etapa.

Apesar da situação ser semelhante com a partida contra o Bragantino, o treinador Luis Zubeldía considera que os dois jogos foram diferentes. Para o argentino, na partida em Brasília o Tricolor teve várias oportunidades para marcar e citou outras situações na temporada que o time conseguiu superar jogos complicados.

“Eu creio que os dois jogos foram totalmente diferentes. Tivemos muitas oportunidades de gol, tivemos oportunidades claras e não convertemos. Se a gente tivesse feito um gol, o jogo iria se abrir a nosso favor, como foi contra o Mirassol. Para mim hoje faltou um gol e se saísse seria como foi o Mirassol e como foi contra o Corinthians. Hoje poderíamos ter feito um gol tranquilamente, foi mas uma boa atuação do goleiro. Me preocupa mais o que aconteceu no segundo tempo, que não tivemos caminhos para chegar”, ressaltou.

A Inter de Limeira chegou ao Mané Garrincha como a lanterna geral do Campeonato Paulista. Por conta do resultado, Zubeldía recordou a dificuldade da disputa do estadual, já que a preparação dos adversários é grande. Entretanto, o treinador reforçou o foco de realizar o revezamento de atletas e buscar a classificação na liderança do grupo.

“O Paulista é muito difícil. As equipes lutam, correm, vem com três meses de preparação. Às vezes jogamos em um tipo de gramado, vai trocando o contexto. Mas não importa, nosso objetivo é seguir dividindo minutos para todos os jogadores. Agora temos que virar a página e tratar de não nos desesperarmos. O primeiro objetivo é terminar na primeira colocação do grupo, para depois ir até as finais e chegar o mais longe possível”, afirmou.

Novidades no São Paulo

De uma só vez, Zubeldía realizou três alterações com caras novas. Cédric Soares estreou e entrou em campo junto com os jovens Ryan Francisco e Lucas Ferreira. Para o treinador, este é o momento dos jogadores sentirem a pressão para estarem preparados para momentos mais complicados na temporada.

“Estamos no período de preparação. Apesar de ter jovens que jogaram ano passado, há jogadores que são novos. As três alterações que fiz são de jogadores novos, um reforço e dois juvenis. Mas está bem que entrem agora e sintam a pressão da primeira divisão. Porque são partidas que vão somando e, quando chegar à fase final do Paulista, do Brasileirão, da Libertadores, da Copa do Brasil, onde vão te exigir, estejamos todos o mais pronto possível”, destacou.

Artilheiro e melhor jogador da Copinha, Ryan Francisco já é pedido no time titular pela torcida. Ao longo da partida, por algumas vezes, se ouviu o seu nome no Mané Garrincha. Zubeldía pediu calma e que é necessário trabalhar o garoto aos poucos.

“Eu acredito que quanto mais se fale dele, mais pressão vai ter. Ele tem que ir jogando aos poucos, tendo minutos com contexto mais favorável, como hoje, que tínhamos um jogador a mais. Não é fácil ser o nove de uma equipe de peso como o São Paulo, então tem que ter muita calma e muito cuidado”, pontuou.

