Olho nas contas: veja as probabilidades do Fluminense para avançar à semi do Carioca

Com o término da 9ª rodada do Campeonato Carioca, o Fluminense ainda tem chances de garantir uma vaga nas semifinais e almejar o título. No entanto, além de necessitar vencer as duas partidas que restam (Nova Iguaçu e Bangu), terá que torcer por uma combinação de resultados para avançar na competição.

No momento, o Tricolor soma 11 pontos e ocupa a 9ª colocação, fora inclusive da zona de classificação para a Taça Rio. Caso os comandados do técnico Mano Menezes triunfem nos dois jogos que faltam, chegarão aos 17 pontos.

Dessa forma, dos times que estão à frente, três deles precisam tropeçar ao menos uma vez para que o Fluminense avance: Madureira, Maricá e Sampaio Corrêa. O Tricolor Suburbano mede forças com Bangu e Nova Iguaçu, enquanto o Tsunami enfrenta Portuguesa e Flamengo. A equipe de Saquarema, por sua vez, encara Volta Redonda e a Lusa.

Caso o Galinho da Serra empate um jogo e vença o outro, a disputa com a equipe de Laranjeiras será no saldo de gols. Atualmente, o Sampaio tem o saldo positivo de dois gols, enquanto o Tricolor tem um.

O Botafogo (12 pontos) tem um jogo a menos que seus adversários, entretanto dois dos confrontos que terá pela frente serão clássicos contra Flamengo e Vasco, assim como o duelo com o Boavista. O Cruz-Maltino, por sua vez, soma 14 pontos, mas também terá dois clássicos nas duas últimas rodadas.

Volta Redonda e o Rubro-Negro não entram nessa conta. O primeiro já soma 17 pontos, enquanto o segundo tem um jogo a menos, contra o Alvinegro de General Severiano. Já o Nova Iguaçu será um oponente direto do Flu, na próxima rodada.

Taça Rio e Copa do Brasil

De acordo com o regulamento, a CBF decreta que os quatro primeiros colocados, assim como o campeão da Taça Rio e da Copa Rio irão garantir uma vaga na próxima edição da Copa do Brasil. Caso o Tricolor termine a Taça Guanabara entre a quinta e oitava colocação, disputará o torneio.

Todavia, caso os arquirrivais garantam vaga na próxima Libertadores, eles podem liberar mais uma vaga para o vice-campeão da Taça Rio, por exemplo. Na temporada passada, o Boavista foi vice desse torneio e mesmo assim se classificou para a Copa do Brasil, assim como a Portuguesa, que ficou em 7º na Taça Guanabara. Isso aconteceu porque Botafogo e Flamengo carimbaram presença já na terceira fase da competição.

Por fim, o Fluminense ainda pode garantir uma vaga na Copa do Brasil mesmo se não vencer a Taça Rio. Entretanto, não precisa passar por esses apuros, visto que o torneio nacional traz benefícios esportivos e financeiros para a próxima temporada.

