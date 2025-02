Palmeiras negocia terceiro patrocínio e avança por meta orçamentária

O Palmeiras negocia para fechar com seu terceiro patrocinador para o seu uniforme. Isso acontece um mês após o clube anunciar a marca Sil Fios e Cabos Elétricos e a SportingBet como parceiros. Assim, a ideia do Verdão é se aproximar da meta orçamentária de R$ 130 milhões em acordos.

No momento, a SportingBet é a patrocinadora máster e ocupa o centro da camisa, espaço mais valioso. A Sil Fios e Cabos Elétricos está estampada nas mangas. Agora, o Palmeiras negocia com uma empresa, que seu nome se encontra em sigilo neste momento, para colocar sua marca na parte superior das costas da camisa.

Além disso, o Palmeiras ainda espera negociar outras partes como omoplata, shorts, meião e o espaço entre escudo e a marca da Puma. O objetivo é alcançar R$130 milhões apenas com patrocínios. Internamente, existe conversas que é possível chegar a R$150 milhões. A única parte do uniforme que não será negociada é a barra frontal da camisa, já que o clube entende que pode deixar a camisa poluída.

Neste momento, o Verdão aproveita os espaços não fechados com outras empresas, estão sendo utilizados para o clube promover ativos. Neste caso, o Palmeiras Pay, que é a conta digital do Alviverde. Assim como tem sido no caso do “Avanti”, programa de sócios-torcedores, no short do uniforme.

O valor da camisa do Palmeiras atualmente

Com dois contratos assinados, o Palmeiras garante R$ 111 milhões em valores fixos por ano, além dos bônus. Aliás, no caso do SportingBet são R$100 milhões garantidos, que podem virar R$170 milhões em caso de metas atingidas pela equipe na temporada. O acordo também prevê o aumento do valor fixo com base nas taxas de inflação – neste caso, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que fechou em 4,83% em 2024.

