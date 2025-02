Na reta final da janela, Fluminense segue na busca por volante e atacante

Na reta final da janela de transferências, o Fluminense terá até o dia 28 de fevereiro para intensificar a procura por novas peças no mercado. Nesse sentido, o Tricolor ainda busca as contratações de um volante e de um atacante. A informação é do portal “ge”.

O clube mira a contratação de Otávio, que atualmente pertence ao Atlético-MG, para o setor de meio de campo. Dessa forma, o jogador, de 30 anos, é o principal alvo do momento e tem contrato com o Galo até junho de 2026. Antes disso, o clube chegou a negociar com Gustavo Cuellar, ex-Al-Shabab, que preferiu a oferta do Grêmio.

No momento, o Fluminense conta com Facundo Bernal, Martinelli, Nonato e Hércules para atuarem na posição, assim como Lima, que também pode exercer a função.

Além disso, o Tricolor tenta suprir a saída de Kauã Elias, que acertou com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Entretanto, o clube ainda não definiu um nome para reforçar o sistema ofensivo.

Por fim, o clube aguarda a situação de Ganso, que será reavaliado no próximo dia 26 de fevereiro. O meio-campista teve uma leve miocardite, inflamação no músculo do coração. Até a definição do novo diagnóstico, a tendência é que o técnico Mano Menezes utilize novamente Jhon Arias mais centralizado e tenha Lima e Isaque como opções para a posição.

