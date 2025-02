Wendell pode ganhar seus primeiros minutos no São Paulo contra o Velo Clube

O São Paulo terá uma grande novidade na lista de relacionados para o duelo contra o Velo Clube, nesta quinta-feira (13/02), às 21h30, de Brasília, no Mané Garrincha, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O lateral-esquerdo Wendell deve estar no banco de reservas e ser opção de Zubeldía para o confronto.

Wendell foi com a delegação do São Paulo para Brasília, mesmo sabendo que não jogaria contra a Inter de Limeira. Contudo, como a equipe vai fazer outro jogo no Estádio Mané Garrincha, o Tricolor decidiu levar o lateral-esquerdo visando justamente este duelo contra o Velo Clube.

Tanto que, em quanto os atletas se preparavam para o jogo contra a Inter de Limeira, Wendell ficou treinando no hotel junto com Luciano, suspenso do último compromisso do Tricolor. A ideia é que o jogador ganhe seus primeiros minutos na próxima partida. Enzo Díaz ou Patryck devem começar contra o Velo Clube.

Wendell vem de longo período sem jogar

Wendell chegou ao Brasil no dia 3 de fevereiro. Desde então, tem treinado normalmente no CT da Barra Funda para se adaptar ao novo clube. Apesar de estar sem atuar há quase quatro meses, dentro do clube diz que o atleta chegou com um bom físico. O atleta precisaria apenas de um período de adaptação à nova rotina de treinamentos para estar à disposição de Zubeldía.

Sua última partida oficial foi em 20 de outubro. Na ocasião, ele atuou por 20 minutos em uma partida do Porto, pela taça de Portugal. Assim, Wendell pode voltar a atuar após quase quatro meses.

