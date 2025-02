Com Neymar, reforços e sem Rollheiser, Santos fecha lista de inscritos no Paulistão

O Santos fechou nesta terça-feira (11/2), sua lista de inscritos para o Campeonato Paulista. Entre os nomes inseridos pelo Peixe estão os atacantes recém-contratados Álvaro Barreal e Gabriel Veron. Contudo, o atacante Benjamin Rollheiser ficou fora e só poderá jogar o Estadual caso a equipe avance ao mata-mata.

O prazo para completar a relação termina justamente nesta terça. Alguns nomes que estão na lista não devem jogar a competição pelo Santos. Como é o caso de Aderlan. Afinal, o lateral-direito ainda se recupera de uma grave lesão no joelho esquerdo, mas não deve ter condições de jogo.

Além disso, a lista ainda conta com jogadores que já deixaram o Santos, como nos casos dos atacantes Lucas Braga, que foi para o Vitória, de Wendel Silva (rescindiu o contrato de empréstimo e foi cedido pelo Porto ao Santa Clara, de Portugal) e do meia Patrick (acertado com o Athletico-PR). O trio só poderá estar saindo da lista de inscritos caso o clube avance para a fase eliminatória do Paulistão.

Por fim, Gabriel Verón e Álvaro Barreal também constam na lista, mesmo ainda não terem jogado pelo clube. Afinal, eles foram contratados recentemente e ainda passaram por um processo de adaptação antes de estrear. Em contrapartida, Benjamín Rollheiser, que ainda será anunciado, está fora e só poderá atuar no mata-mata, já que os documentos não chegaram a tempo para inscrição.

Veja a lista completa de inscritos do Santos para o Paulistão:

Goleiros: Diógenes, Gabriel Brazão e João Paulo.

Laterais: Aderlan, Escobar, Hayner, Leo Godoy, JP Chermont, Souza, Kevyson e Vinicius Lira.

Zagueiros: Gil, Gustavo Assis, João Basso, Zé Ivaldo, Luan Peres e Luisão.

Meias: Diego Pituca, João Schmidt, Nicolas Profeta, Patrick*, Thaciano, Tomás Rincón, Gabriel Bontempo, Gustavo Henrique, Hyan e Miguelito.

Atacantes: Alejandro Villarreal, Álvaro Barreal, Tiquinho Soares, Gabriel Veron, Guilherme, Lucas Braga*, Neymar, Rafael Freitas, Wendel Silva*, Willian Bigode, Soteldo, João Fernandes, Luca Meirelles e Mateus Xavier.

*Não estão mais no clube.

