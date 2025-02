Flamengo acerta a venda de Lorran ao CSKA; veja valores

O Flamengo acertou a venda do atacante Lorran ao CSKA (RUS). Depois de idas e vindas, nesta terça-feira (11), a diretoria rubro-negra e os dirigentes russos tiveram uma reunião no Ninho do Urubu para concretizar a negociação. O jovem já se apresenta ao clube europeu já nesta semana.

O CSKA vai pagar 8 milhões de euros (R$ 47,7 milhões) por 80% dos direitos do jogador. O parcelamento foi uma das últimas etapas vencidas. Ainda não há data certa para a viagem, mas será nos próximos dias. O negócio estava próximo de fechar já há alguns dias.

Lorran estava treinando no sub-20, pois estava fora dos planos do técnico Filipe Luís. O jovem surgiu como uma das grandes joias do Fla nos últimos anos e chegou a ter boa sequência de jogos. Ele, porém, caiu de rendimento e passou a ficar de lado ainda com Tite. O atacante, aliás, sequer participou da pré-temporada nos Estados Unidos com o elenco principal do Flamengo.

O jogador de 18 anos deixa o Flamengo com 35 jogos, com dois gols e três assistências, desde que se profissionalizou em 2023. Em agosto do ano passado, o Fla, aliás, chegou a renovar o contrato do jovem até o fim de 2029. No entanto, o clube não conseguiu segurar mais o atleta que estava sem espaço.

