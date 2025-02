Grêmio confirma a Alfa como sua nova patrocinada máster para a temporada

O Grêmio anunciou a casa de apostas Alfa como sua nova patrocinadora máster para a temporada, nesta terça-feira (11). A empresa terá a sua marca exposta na parte frontal da camisa do Tricolor Gaúcho, assim como, outras ações. O embate entre o Imortal e o Pelotas, nesta terça, na Arena, pela sétima rodada do Estadual vai marcar o início da parceria. A princípio, o contrato será válido por três anos com a possibilidade de extensão.

A propósito, o patrocínio se estende ao time principal feminino do Grêmio, já que a logo da companhia também será estampada na camisa. As partes também alinham outras ativações de visibilidade dentro dos estádios, nos dias das partidas, e também nas redes sociais.

O presidente do Tricolor Gaúcho, Alberto Guerra, celebrou o desfecho positivo com o novo patrocinador máster.

“Estamos muito felizes. Começamos hoje um novo ciclo. A parceria destaca o Grêmio com um dos maiores contratos de patrocínio do país, e com potencial para melhorar ainda mais os nossos ganhos, o que vai acontecer de acordo com o engajamento da nossa torcida nesse projeto. Seguiremos com muita responsabilidade fazendo uma gestão profissional para garantir o Grêmio de hoje e do futuro”, detalhou o mandatário.

Posteriormente, Arthur Silva, sócio e CEO da Alfa, ressaltou a relevância da parceria para a empresa.

“É uma honra para a Alfa firmar essa parceria. Sabemos da responsabilidade que isso representa e estamos comprometidos em contribuir para o sucesso das instituições, sempre com respeito à história e à paixão dos torcedores. Além disso, reforçamos nosso compromisso com o jogo responsável, um pilar fundamental da nossa atuação”, indicou o executivo.

Alfa substitui o Banrisul como patrocinador máster do Grêmio

A Alfa assume o espaço mais nobre da camisa do Grêmio e entra no lugar do Banrisul, que foi o patrocinador master por cerca de 24 anos (2001-2025). O banco não encerrou a parceria com o Imortal, apenas passará a ter a sua marca exposta na parte de trás do uniforme.

