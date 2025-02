Ex-Corinthians vira sócio de empresa de investimentos e administra mais de R$ 70 bilhões

Carreira de William no futebol

William Machado defendeu alguns grandes clubes brasileiros, como o Cruzeiro, Grêmio e Corinthians. Aliás, pelo clube paulista ele foi campeão da Copa do Brasil de 2009, um ano antes de se aposentar dos gramados.

Ao longo da sua carreira e com passagens por diversos clubes, o ex-zagueiro aproveitou para guardar dinheiro. Durante a entrevista, portanto, ele revelou que segue com o dinheiro conquistado no futebol guardado.

“Tudo o que ganhei no futebol está intocado, não precisei colocar a mão nesse patrimônio, porque no meu pós-carreira, graças a Deus, ganho o suficiente para manter um padrão de vida bom. Eu não tenho carro importado, eu não tenho três, quatro, cinco casas, eu não faço a todo momento viagem para o exterior, passeio, faço trabalho. Eu também preciso me controlar, porque eu tenho também vontade de fazer as coisas. Todo mundo tem, só que, pelo meu conhecimento, eu consigo hoje o que? É só um desejo, não é uma necessidade”, revelou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.