Apresentado no Figueirense, Wellington Nem revela gratidão ao Fluminense

O Figueirense apresentou, na manhã desta terça-feira (11), o atacante Wellington Nem. Assim, durante a apresentação, o atleta, de 33 anos, confessou que desejava retornar ao clube que defendeu em 2011, no início da carreira. Além disso, revelou sua gratidão pelo Fluminense, onde viveu o melhor momento da carreira, no clube que o revelou.

“Eu tenho dois clubes aos quais preciso agradecer muito. O Fluminense, por ter feito a minha base lá e me capacitado para chegar até aqui. E o Figueirense, que abriu as portas para que eu me destacasse profissionalmente, onde puderam ver minha qualidade e fui revelação do Campeonato Brasileiro. A preparação para a Série C é a mesma. É uma competição muito difícil, com campos nem sempre em boas condições e viagens longas, mas o objetivo é o mesmo: ganhar”, disse.

Vale lembrar que o jogador se destacou na base tricolor e foi revelação do Brasileiro em 2011, já no emprestado ao Figueirense. Na temporada seguinte, voltou ao clube de Laranjeiras para se tornar campeão do Carioca e do Brasileirão, em 2012.

Dessa forma, Wellington Nem teve duas passagens pelo Fluminense (2012 e 2019. No total, ele disputou 87 jogos com o Tricolor, marcou 17 gols e deu 12 assistências.

Por fim, ao longo da carreira atuou também em clubes como Shakhtar Donetsk (UCR), São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro, Arouca (POR), Vitória, Kisvárda (HUN) e Becamex Binh Duong (VIE).

