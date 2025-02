Rubiales diz em julgamento que beijo em Hermoso foi consentido

O ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, afirmou nesta terça-feira (11/2) que está “totalmente certo” de que a jogadora Jenni Hermoso consentiu o beijo que ele lhe deu após a vitória da seleção feminina da Espanha na final da Copa do Mundo de 2023.

“Perguntei se eu poderia lhe dar um beijo e ela disse ‘ok’, foi o que aconteceu. O que aconteceu (o beijo) não teve importância, nem para mim nem para ela”, disse Rubiales durante a primeira declaração no julgamento por suposta agressão sexual e coação, que começou em 3 de fevereiro.

O ex-mandatário, afinal, está sendo julgado por suposta agressão sexual e coação na tentativa de amenizar o escândalo causado pelo beijo na boca que deu em Hermoso. O fato, afinal, aconteceu durante a cerimônia de premiação após a final da Copa do Mundo feminina, em agosto de 2023.

Luis Rubiales ainda disse que se “comportou errado”, já que o cargo dele exigia uma outra postura.

“Eu me comportei como um esportista comemorando um título e deveria ter me comportado no meu papel institucional. Eu estava errado”, completou.

Além do depoimento de Luis Rubiales nesta terça-feira, as testemunhas do ex-presidente também apresentaram sua versão. O caso, aliás, ainda terá o depoimentos de outros três acusados de coação: ex-diretor de seleção Albert Luque, o ex-treinador da seleção feminina espanhola Jorge Vilda, e o ex-diretor de marketing Ruben Rivera.

Posição de Hermoso

Na última semana, Jenni Hermoso foi a primeira a dar declarações sobre o caso. Na ocasião, ela colocou que foi “manchado um dos dias mais felizes” da vida dela. Jenni Hermoso falou por mais de duas horas na audiência no Tribunal Nacional. A jogadora deixou claro, em diversos momentos, que em nenhum momento Rubiales pediu para “dar um beijinho”, como ele alega que aconteceu.

Os promotores, Hermoso e a associação de jogadores da Espanha querem que Rubiales vá à prisão por dois anos e meio. Além disso, ele pode sofrer uma multa em 50 mil euros (cerca de R$ 300 mil) por danos e proibido de trabalhar como autoridade esportiva.

