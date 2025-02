Internacional acerta maior contrato de patrocínio máster de sua história

O Internacional divulgou a casa de apostas Alfa como sua nova patrocinadora máster, nesta terça-feira (11), tanto para o time principal masculino como feminino. Em um primeiro momento, o contrato entre as partes será válido por três anos, com a possibilidade de renovação. Assim, com esta nova parceria, o Colorado deve receber R$ 215 milhões durante a vigência do patrocínio, segundo a coluna “Radar Econômico”.

A nova parceria terá seu pontapé inicial no confronto do Inter com o São Luiz, nesta quarta-feira (12), no estádio 19 de Outubro, na cidade de Ijuí. A casa de apostas terá a sua marca estampada na parte frontal da camisa colorada. O presidente Alessandro Barcellos entende que a parceria representa o reconhecimento do plano traçado pelo clube.

“O embarque da Alfa na nossa jornada de crescimento é um sinal claro de que o planejamento realizado foi percebido pelo mercado. Estamos colocando o Internacional na vanguarda do setor, combinando análise de dados, criatividade e alto poder de execução. Este é o início de um esforço ainda maior do clube para aumentar nossas receitas e com isso sermos cada vez mais competitivos”, apontou o mandatário.

A companhia, aliás, será patrocinadora máster tanto do Internacional como do Grêmio. Tal movimentação é simbólica para a casa de apostas, pois representa uma entrada em âmbito esportivo em nível nacional. Arthur Silva, sócio e CEO da Alfa, classificou a oportunidade como extremamente relevante.

“É uma honra para a Alfa firmar essa parceria com Internacional. Sabemos da responsabilidade que isso representa e estamos comprometidos em contribuir para o sucesso do clube. Além disso, reforçamos nosso compromisso com o jogo responsável, um pilar fundamental da nossa atuação”, descreveu o executivo da empresa.

Alfa substitui o Banrisul como patrocinador máster do Internacional

A Alfa assume o espaço mais nobre da camisa do Internacional e entra no lugar do Banrisul, que foi o patrocinador máster por cerca de 24 anos (2001-2025). O banco não encerrou a parceria com o Imortal, apenas passará a ter a sua marca exposta na parte de trás do uniforme.

