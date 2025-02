Quinteros avalia promover quatro mudanças no time do Grêmio

O Grêmio retorna a campo para embate com o Pelotas, nesta terça-feira (11), e Gustavo Quinteros avalia realizar três mudanças na equipe. Tratam-se do zagueiro Gustavo Martins, do meio-campista Monsalve e do atacante Arezo. O comandante busca soluções, pois a equipe não vence há duas rodadas no Campeonato Gaúcho e corre riscos de perder a liderança do Grupo A.

O defensor nem sequer saiu do banco de reservas no Gre-Nal após atuar por cinco partidas consecutivas. Gustavo Martins foi titular em três delas, especialmente após Rodrigo Ely se tornar desfalque. Assim, a tendência é a de que Gustavo substitua exatamente o camisa 5.

Outras duas possíveis modificações envolvem jogadores que aproveitaram suas oportunidades ao terem boas atuações. Isso porque Monsalve demonstrou regularidade nas chances que teve neste início de temporada. O colombiano teve participação nos três gols da vitória sobre o Monsoon, sendo uma assistência, além de mais dois gols em cinco partidas. Com isso, ele ameaça a titularidade de Cristaldo durante a temporada.

Já com relação a Arezo, ele marcou duas vezes em sua estreia como titular. O próprio Gustavo Quinteros, aliás, admitiu que o uruguaio será mais utilizado. Cuéllar provavelmente terá sua primeira oportunidade de atuar ao lado da equipe prioritariamente titular na vaga de Dodi. O Imortal entende que um resultado positivo sobre o Pelotas é essencial para retomar a confiança e evitar correr maiores riscos. Além disso, uma classificação antecipada também é possível se assegurar o triunfo e houver um tropeço do Guarany de Bagé diante do Caxias.

Relacionados do Grêmio para duelo com o Pelotas

Goleiros: Gabriel Grando e Tiago Volpi;

Zagueiros: Gustavo Martins, Jemerson, Rodrigo Ely e Viery;

Laterais: João Lucas, João Pedro e Pedrinho;

Meias: Cristaldo, Cuéllar, Edenilson, Kaick, Monsalve, Nathan Pescador, Pepê e Villasanti;

Atacantes: Aravena, Arezo, Braithwaite, Gabriel Mec e Pavón;

