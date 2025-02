Monaco x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar nos playoffs da Champions 2024/25. Nesta quarta-feira (12), Monaco e Benfica se enfrentam às 17h (de Brasília), no Stade Louis II, na primeira partida entre as equipes nesta fase que antecede as oitavas de final da principal competição de clubes do futebol europeu. O jogo de volta está marcado para a próxima terça-feira (18), no Estádio da Luz, em Lisboa.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Space (TV fechada) e Max (streaming).

Como chega o Monaco

O Monaco não faz uma grande temporada, mas está vivo na briga por uma vaga nas oitavas de final da Champions. A equipe encerrou a fase de liga com 13 pontos e uma campanha com quatro vitórias, um empate e três derrotas. Assim, o time francês quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para construir um bom resultado neste playoff.

Contudo, a equipe precisa se recuperar de uma goleada por 4 a 1 sofrida para o PSG no Campeonato Francês, onde a equipe está apenas na terceira posição com 37 pontos e precisa se recuperar para buscar uma vaga na próxima edição da Champions.

A baixa mais recente do Monaco para o jogo desta quarta-feira é Mawissa, expulso na partida contra a Inter de Milão, na última rodada da fase de liga da Champions. Assim, ele cumpre suspensão diante do Benfica. Além disso, o time francês ainda não pode contar com Balogun, Diop e Singo, lesionados.

Por fim, as dúvidas ficam por conta de Camara e Ilenikhena, em processo de recuperação de suas respectivas lesões.

Como chega o Benfica

Por outro lado, o Benfica teve uma campanha praticamente idêntica ao Monaco na fase de liga da Champions. Ao todo, foram 13 pontos, com quatro vitórias, um empate e três derrotas nas oito rodadas da primeira fase. Dessa maneira, o Benfica precisa superar o Monaco nos playoffs para confirmar a classificação para o mata-mata da Champions.

No Campeonato Português, o Benfica é o vice-líder com 47 pontos, quatro a menos que o rival Sporting.

Ao mesmo tempo, o técnico Bruno Lage enfrenta alguns problemas no elenco para o jogo desta quarta-feira. Isto porque Di María, Bah, Manu Silva, Renato Sanches e Tiago Gouveia, lesionados, são baixas confirmadas.

Monaco x Benfica

Playoffs da Champions 2024/25 (jogo de ida)

Data e horário: quarta-feira, 12/02/2025, às 17h (de Brasília).

Local: Stade Louis II, em Mônaco (FRA).

Monaco: Majecki; Vanderson, Kehrer, Mawissa e Caio Henrique; Zakaria e Magassa; Akliouche e Minamino (Golovin); Biereth e Embolo. Técnico: Adolf Hutter.

Benfica: Trubin; Araújo, António Silva, Otamendi e Bah; Aursnes, Florentino Luís e Kokçu; Di Maria, Pavlidis e Schjelderup. Técnico: Bruno Lage.

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA).

VAR: Daniele Chiffi (ITA).

Onde assistir: Space (TV fechada) e Max (streaming).