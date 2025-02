Flamengo acerta contratação de técnico português para time sub-20

O técnico português Nuno Campos aceitou a proposta do Flamengo e será o novo comandante da equipe sub-20. A expectativa é que ele inicie os trabalhos no Ninho do Urubu após a disputa da Libertadores da categoria, que acontece em março. O treinador vai assinar um contrato de dois anos.

Nuno Campos não chegará sozinho no Flamengo. Ele contará com a companhia do auxiliar Miguel dos Santos, com quem já trabalhou no Toluca, do México, e no Tondela, de Portugal.

Ao longo de sua trajetória, Nuno Campos acumulou experiência como auxiliar técnico em diversas equipes de destaque. De 2019 a 2021 o ponto alto da carreira, quando atuou como auxiliar técnico do time principal da Roma, da Itália. Na sequência, se aventurou como treinador, mas com rápidas passagens por Santa Clara (POR), por nove jogos, e depois o Tondela, por dez. Nos dois últimos anos, atuou como auxiliar do Toluca (MEX).

Com a contratação de Nuno Campos, a ideia do Flamengo é igualar o estilo de jogo do time principal com o sub-20, para facilitar a transição dos jovens ao elenco de cima.

O Flamengo também avaliou que seria um risco entregar o time ao português já na Libertadores, pois ele teria pouco tempo para se familiarizar com o elenco. Assim, Cléber dos Santos seguirá à frente da equipe até o fim da competição.

