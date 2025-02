Atacante marca 10 gols e bate recorde na seleção sub-17 dos EUA

Chase Adams, atacante de 16 anos do Columbus Crew, entrou para a história da seleção sub-17 dos Estados Unidos ao marcar 10 gols na goleada por 22 a 0 sobre as Ilhas Virgens, em jogo válido pelas eliminatórias para o Mundial da categoria.

O jovem artilheiro já havia balançado as redes sete vezes no primeiro tempo e ainda marcou um hat-trick entre os 55 e 75 minutos, consolidando um feito raríssimo no futebol de base.

Com essa atuação memorável, Adams quebrou o recorde de gols em um único jogo por qualquer seleção dos EUA. Até então, o maior número registrado na equipe sub-17 era de apenas três gols, marca atingida por quatro jogadores diferentes.

O impressionante desempenho de Chase Adams lembra o feito de Erling Haaland. Isto porque o atacante marcou nove gols na goleada da Noruega sobre Honduras no Mundial sub-17, na Polônia. Adams agora se junta a essa seleta lista de jovens talentos que chamaram a atenção com atuações históricas.