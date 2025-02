Ex-jogador de Fluminense e Palmeiras negocia para ser comentarista da Globo

O ex-volante Felipe Melo, com passagens por Fluminense e Palmeiras depois de seu retorno ao Brasil, tem negociações com a Globo para se tornar comentarista. As partes adotam postura cautelosa e discreta nas conversas, mas caminham para um acerto. Caso haja um desfecho positivo, será a primeira experiência do ex-atleta na função. Afinal, ele decidiu se aposentar recentemente.

As aparições de Felipe Melo na televisão foram em participações específicas, além de entrevistas, mas sem um cargo fixo em transmissões esportivas. Deste modo, a possível mudança em atuar como comentarista causa expectativa. Primeiro pelo seu histórico de críticas à imprensa e até mesmo polêmicas no geral.

Antes de convite da Globo, a intenção era ser técnico

O ex-volante, em diversas ocasiões, demonstrou a vontade de se tornar técnico e chegou a dar um pontapé inicial nesta carreira, inclusive, com a montagem de uma comissão técnica. Apesar de ser um planejamento para o futuro, Felipe Melo admitiu que recebeu duas propostas para treinar times da Turquia.

“Não vou treinar nenhum clube este ano, apesar de ter tido duas ofertas da Turquia. Uma da primeira divisão e outra da segunda divisão, de Istambul. Mas não estou preparado ainda, a gente vai buscar este ano uma atualização, uma sabedoria para no próximo ano encararmos essa nova realidade com muita ambição”, revelou o ex-jogador.

O ex-atleta indicou que tem Fernando Diniz como espelho na função de técnico.

“Eu merecia chegar no final da minha carreira e trabalhar com um treinador tão rico em ideias como ele. Fenômenos dentro do futebol, ele e seu staff. Claro que trabalhei com Abel, outro fenômeno também. Tive oportunidades de trabalhar com grandes treinadores de estilos diferentes”, complementou Felipe.

Felipe Melo anunciou sua aposentadoria do futebol no dia 24 de janeiro. O ex-jogador pendurou as chuteiras aos 41 anos, após não renovar seu vínculo com o Fluminense – o último clube que defendeu na carreira de 25 anos.

