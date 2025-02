Grêmio x Pelotas, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Grêmio recebe o Pelotas em duelo que ocorre nesta terça-feira (11), às 21h30 (de Brasília), na Arena. O confronto pela sétima rodada da fase de grupos do Gauchão pode representar a classificação antecipada do Imortal para as semifinais do Estadual. O Tricolor permanece na liderança do Grupo A, com 11 pontos, mesmo depois de duas rodadas sem vencer.O Lobo não vence há três rodadas do Campeonato Gaúcho. Com isso, ocupa somente a quarta colocação do Grupo B, com seis pontos, depois de somente uma vitória até aqui no torneio. A Voz do Esporte transmite este jogo a partir das 20h. A Jornada Esportiva terá o comando e a narração de Aldo Luiz.