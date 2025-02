Dortmund vence o Sporting em Portugal e está muito perto das oitavas da Champions

O Borussia Dortmund conquistou um grande resultado no estádio Alvalade, em Lisboa. Nesta terça-feira (11), os alemães venceram o Sporting por 3 a 0, gols de Guirassy, Gross e Adeyemi, e estão com a mão na vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Com o resultado, podem perder até por dois de diferença na Alemanha que alcançam a próxima fase.

Na quarta-feira (19), as equipes voltam a se enfrentar, desta vez no Signal Iduna Park, em Dortmund. O jogo está marcado para as 17h (de Brasília).

O Sporting, de uma forma geral, foi melhor durante o primeiro tempo. Tinha mais posse de bola no campo ofensivo e finalizou mais vezes, a maioria delas de fora da área, muito por conta da bem postada defesa do Dortmund. Em um destes arremates, Maxi Araújo acertou o travessão. Kobel, em outros lances, foi bem quando exigido. No fim da etapa, os alemães cresceram na partida e por pouco não abriram o placar.

Assim como terminou o primeiro tempo, o Dortmund começou melhor, ocupando os espaços no campo de ataque e dando trabalho à defesa portuguesa. Em um lance, Adeyemi parou no goleiro Rui Silva, que fez grande defesa. Vendo que seu time não se encontrava, o técnico Rui Borges lançou o artilheiro Gyokeres, que estava no banco por estar se recuperando de lesão. E não deu nem tempo de ele tocar na bola e o Borussia marcou aos 15 minutos. Brandt cruzou na medida para Guirassy cabecear e abrir o placar.

Dortmund faz mais dois e praticamente mata o confronto

O Borussia Dortmund tinha o mapa da mina nas mãos. Com o Sporting mais à frente por conta das substituições, os germânicos exploraram os espaços dados pelos portugueses e logo chegaram ao segundo gol. Em novo cruzamento da direita, agora de Guirassy, Gross apareceu como elemento surpresa na segunda trave e marcou o seu primeiro pela equipe alemã.

A grande desvantagem fez o treinador do Sporting mandar o time ainda mais para frente. Biel, contratado junto ao Bahia, foi a campo e fez sua estreia pelos Leões. Em rebote de cobrança de escanteio, o zagueiro Diomande fez ótima jogada e fuzilou o goleiro Kobel. A bola passou perto da meta. Mas era pouco para uma reação. Com a desorganização do adversário em campo, o Dortmund aproveitou um contragolpe para fazer o terceiro. Adeyemi rolou para Brandt, que devolveu na medida na pequena área para o jovem anotar mais um. Uma bonita jogada ofensiva dos aurinegros. Assim, o time português não teve forças para diminuir o marcador e terá uma missão quase impossível se quiser avançar na Liga dos Campeões.

