Juventus vence o PSV e sai na frente por vaga nas oitavas da Champions

A Juventus deu um passo importante rumo às oitavas de final da Champions League. Nesta terça-feira (11), a Velha Senhora fez 2 a 1 para cima do PSV, no Allianz Stadium, em Turim, largando na frente por vaga entre os 16 melhores. McKennie (num golaço) e Mbangula fizeram os gols, enquanto Perisic (aquele) fez o dos holandeses.

Dessa forma, o PSV precisará vencer por pelo menos um gol de diferença no jogo da volta, na próxima quarta (19), em Eindhoven, para forçar os pênaltis. Caso vença por dois gols ou mais, garante vaga, enquanto a Juve jogará pelo empate.

LEIA MAIS: Emprestado pelo Vasco, Clayton é eleito melhor jogador do mês em Portugal

O jogo

O primeiro tempo foi de certo equilíbrio em Turim. A Juve tinha mais a posse e buscava o gol no início, com o PSV se encontrando na marca de 15′, colocando o time da casa em perigo. Saibari, porém, não aproveitou a melhor chance do time holandês na etapa inicial. Foi quando Di Gregorio saiu mal do gol e cortou cruzamento para o meio da área. Com a meta vazia, o camisa 34 do PSV chutou por cima, errando o alvo.

O castigo veio aos 34′. Em um bate rebate absurdo, a bola sobrou para McKennie, que fez um golaço. Gatti fez jogada pela direita, e após confusão e defesa do goleiro Benítez, o próprio zagueiro dominou de peito e viu o volante estadunidense chegar de primeira, com estilo, acertando o ângulo adversário.

O segundo quase chegou logo aos 5′ da etapa final. Weah recuperou a bola quase no campo de defesa, fez jogada individual dando drible na vaca em Mauro Junior e cruzou. Mbangula chutou de primeira, mas Obispo tirou em cima da linha.

O PSV chegou, então, ao empate com o eterno Perisic. O craque croata pegou sobra na quina da área, enganou Kelly e soltou um canudo de canhota, sem chance de defesa para Di Gregorio, aos 10′.

Mas a Juventus foi premiada pela insistência. Aos 36′ da etapa final, Chico Conceição (que também saíra do banco) fez jogada de velocidade pela direita e cruzou rasteiro para trás. Benítez vacilou e rebotou para o meio da área, com Mbangula aparecendo livre para tocar para o gol vazio: 2 a 1 e festa no Allianz Stadium.

Próximos passos

Antes do jogo da volta, marcado para a quarta-feira (19), em Eindhoven, a Juventus ainda encara o clássico com a Inter, vice-líder do Campeonato Italiano. É no domingo (16), em Turim, válido pela 25ª rodada.

Já o PSV, vice-líder do Campeonato Holandês empatado em pontos com o líder Ajax (51), recebe o Utrecht (terceiro colocado), em difícil duelo no sábado (15). Depois, recebe a Juve no Philips Stadium, precisando da vitória. A bola rola às 17h (de Brasília).

Playoffs da Champions

Terça-feira (11/02)

Brest 0 x 3 PSG

Juventus 2 x 1 PSV

Manchester City 2 x 3 Real Madrid

Sporting 0 x 3 Dortmund

Quarta-feira (12/02)

Horários de Brasília

Club Brugge (BEL) x Atalanta – 14h45

Celtic x Bayern – 17h

Feyenoord (HOL) x Milan – 17h

Monaco x Benfica – 17h

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.