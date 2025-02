Real Madrid vira sobre o City e abre vantagem nos playoffs da Champions

O duelo mais aguardado desta fase de playoffs da Champions entregou aquilo que prometeu. Em grande jogo no Etihad Stadium, o Real Madrid buscou uma virada por 3 a 2 contra o Manchester City neste primeiro jogo entre as equipes que disputam uma vaga nas oitavas de final. Mesmo com os dois gols marcados por Haaland, o clube merengue conquistou um grande resultado fora de casa e leva a vantagem do empate para o jogo da volta, no Santiago Bernabéu. Mbappé, Brahim Díaz e Bellingham anotaram os gols da virada do Real.

Dessa maneira, o Real Madrid venceu sua primeira partida no Etihad Stadium, em Manchester. Agora, as equipes voltam a se enfrentar na próxima semana, na quarta-feira (19), em Madri. Para avançar sem a necessidade dos pênaltis, o City precisa vencer por mais de um gol de diferença.

Com os dois gols marcados nesta terça-feira, Haaland se igualou a Di Stéfano como 10º maior goleador da história da Champions. Além disso, são 49 gols em 48 jogos, mais de um gol de média na principal competição de clubes do futebol europeu.

Outro destaque no Etihad Stadium foi a provocação nas arquibancadas do Etihad. Os torcedores do time da casa estenderam uma faixa lembrando a derrota de Vini Jr na Bola de Ouro, prêmio vencido por Rodri, do City.

Manchester City e Real Madrid se encontraram no mata-mata da Champions nas últimas três edições, em diferentes fases do torneio. Quem leva a melhor no retrospecto recente é o time de Ancelotti, porque ganhou em duas ocasiões (2021/22 e 2023/24). O City venceu o duelo pelas semifinais em 2022/23.