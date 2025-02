Movimentado! Brasil lidera em transferências internacionais

O Brasil é, sem dúvida, o país do futebol. Certamente você já ouviu essa frase, e ela continua a fazer sentido, especialmente ao analisar o volume e a quantidade de transferências de atletas para o exterior. De acordo com o Global Transfer Report 2024 da Fifa, o Brasil foi o país que mais realizou transferências internacionais, tanto em número quanto em valor financeiro, na última temporada.

Em 2024, os clubes brasileiros foram os que mais contrataram atletas do exterior, com um total de 1.102 aquisições. Além disso, o Brasil também liderou o ranking de exportação de jogadores, com 1.113 transferências para outros países.

Os jogadores brasileiros dominaram também a lista de maiores gastos com transferências. Em 2024, os clubes brasileiros investiram um total de 1,2 bilhão de dólares (aproximadamente R$ 6,91 bilhões). A França ficou em segundo lugar, com 927 milhões de dólares (cerca de R$ 5,39 bilhões).

Outro dado relevante é a quantidade de atletas brasileiros transferidos para outros países, totalizando 2.350 transferências. Os argentinos, em segundo lugar, somaram 1.219.

A tendência é que esse número continue crescendo, já que, na janela de 2025, o Brasil segue liderando as transferências internacionais neste início de temporada.

