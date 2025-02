Everton x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

Em jogo adiado da 15ª rodada da Premier League inglesa, o Everton recebe o Liverpool no clássico da cidade, o dérbi de Merseyside. Este encontro será às 16h30 (de Brasília) e ocorrerá na casa do Everton, o Goodison Park. O time visitante é o favorito. Afinal, o Liverpool lidera a Premier League com 56 pontos, seis à frente do Arsenal. Já os Toffees têm 26 pontos, ocupando o 16º lugar. Mas, apesar da posição ruim na classificação, têm boa distância para a zona de rebaixamento e, com um bom resultado, podem se afastar ainda mais do perigo de cair.

Onde assistir

Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partir das 16h30 (de Brasília).

Como chega o Everton

O técnico David Moyes tem desfalques importantes para este jogo. Para começar, no ataque, o titular Dominic Calvert-Lewin está vetado, assim como o primeiro reserva, Broja. Assim, Beto, que é guineense, assumirá o comando ofensivo do time. No meio de campo, Jesper Lindström é dúvida. Dessa forma, caso não se recupere, Harrison será o titular.

Como chega o Liverpool

O Liverpool, que voa na Premier League e na Champions (teve a melhor campanha entre 36 times), vem de uma eliminação na Copa da Inglaterra para o lanterna da Segunda Divisão (Plymouth). Mas naquele jogo, atuou com dez reservas (exceto Luiz Díaz). Para este jogo, retorna ao seu time titular e, com isso, Slot espera jogar e vencer bem um de seus grandes rivais. Slot usará o quarteto ofensivo Szoboszlai, Salah, Díaz e Gakpo. Assim, Darwin Núñez será o atacante de linha que começará no banco.

EVERTON X LIVERPOOL

Jogo adiado da 15ª rodada da Premier League

Data e horário: 12/2/2025, 17h (de Brasília)

Local: Goodson Park, LIverpool (ING)

EVERTON: Pickford; O’Brien, Tarkowski, Branthwaite e Mykolenko; Lindstrom Harrison, Gueye, Garner, Doucoure e Ndiaye; Beto. Técnico: David Moyes

LIVERPOOL: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk e Robertson; Gravenberch, Mac Allister e Szoboszlai; Salah, Diaz e Gakpo. Técnico: Arne Slot

Árbitro: Peter Bankes

Auxiliares: Eddie Smart e Nick Greenhalgh

