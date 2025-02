Flamengo x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), em jogo atrasado pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. O Clássico da Rivalidade será realizado no Maracanã, no Rio de Janeiro. Ambos ainda buscam confirmar a classificação para próxima fase da competição. O Rubro-Negro ocupa a segunda posição, com 14 pontos, enquanto o Alvinegro está na sexta colocação, com 12 pontos e fora da zona de classificação para próxima fase da competição.

Ao longo da rica história entre Flamengo e Botafogo, o Rubro-Negro tem a vantagem de vitórias sobre o Glorioso, sendo 130 vitórias contra 107 triunfos do Alvinegro. Além disso, houve 113 empates. Este será o 351º Clássico da Rivalidade.

Onde assistir

A partida entre Flamengo e Botafogo, pela sétima rodada do Campeonato Carioca, terá transmissão do Premiere e da Goat.

Como chega o Flamengo

Em grande momento, o Flamengo recebe o Botafogo após empate sem gols com o Fluminense. No início de fevereiro, o Rubro-Negro foi campeão em cima do Alvinegro na Supercopa do Brasil com vitória por 3 a 1. Sob comando de Filipe Luís, a equipe não perde há 18 jogos. No Carioca, é o vice-líder e três pontos atrás do Volta Redonda.

Ainda pensando sobre o calendário e início de temporada, o técnico Filipe Luís vai mudar algumas peças em relação ao clássico contra o Fluminense. Diante disso, De la Cruz e Arrascaeta podem voltar nesta quarta-feira. No entanto, Alex Sandro, com lesão na coxa, será desfalque no clássico, e Ayrton Lucas é dúvida para o clássico. Se for vetado, Filipe terá que improvisar no setor.

Como chega o Botafogo

Do outro lado, o Botafogo ainda sem treinador também busca avançar na tabela de classificação. No entanto, o técnico Carlos Leiria tem problemas. Afinal, Bastos sofreu um trauma no joelho e Artur sentiu uma lesão muscular, ambos no jogo com o Nova Iguaçu, em Moça Bonita. Eles, aliás, não têm prazo de retorno estipulado pelo clube.

Outro desfalque, aliás, é David Ricardo. O zagueiro, afinal, não estava regularizado para a 7ª rodada, pelo qual é válido o clássico com o Flamengo. Assim, as opções para a zaga são apenas Alexander Barboza e os jovens Serafim e Kauã Branco. Danilo Barbosa ou Newton podem jogar improvisados. Para a ponta direita, Rafael Lobato e Yarlen ficam à disposição. Por sua vez, poupados no último jogo, Savarino, Igor Jesus e outros nomes importantes devem voltar ao time.





FLAMENGO x BOTAFOGO

7ª rodada da Taça Guanabara – Fase inicial do Campeonato Carioca

Data-Hora: 12/2/2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: Canal GOAT (Youtube) e Premiere (TV fechada)

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Danilo); Pulgar, De La Cruz (Evertton Araújo ou Arrascaeta) e Gerson; Michael (Luiz Araújo), Plata e Juninho (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís.

BOTAFOGO: John; Mateo Ponte (Vitinho), Alexsander Barboza, Danilo Barbosa (Serafim) e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Rafael Lobato, Savarino e Matheus Martins; Igor Jesus. Técnico: Carlos Leiria.

Árbitro: Bruno Mota Correia

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Hugo Filemon Soares Pinto

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.