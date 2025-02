Neymar será titular novamente contra o Corinthians

O Santos fechou a preparação para encarar o Corinthians, nesta quarta-feira (12), na Neo Química Arena. A grande novidade do Peixe é a permanência de Neymar no time titular. O craque iniciará pela segunda vez consecutiva uma partida.

O clássico será a terceira partida de Neymar no seu retorno com o Santos. Na estreia, entrou no intervalo diante do Botafogo-SP. Já no jogo contra o Novorizontino começou como titular e permaneceu em campo por 75 minutos. Agora, com a titularidade no clássico, o astro voltará a começar duas partidas consecutivas após quase 17 meses. Os jogos contra Venezuela e Uruguai, no qual se lesionou, foram os últimos seguidos do jogador.

O craque ainda não marcou gols e nem deu assistências. Entretanto, a principal preocupação era com o seu condicionamento físico. Neymar deu uma resposta positiva e se mostra preparado para a sequência de jogos.

Para o confronto, Pedro Caixinha deve promover algumas alterações dentro do time. A principal é a entrada de Thaciano no lugar de Soteldo. Com isso, o Santos deve entrar em campo em Itaquera com: Gabriel Brazão; Zé Ivaldo, João Basso e Luan Peres; Léo Godoy, Tomás Rincón, Diego Pituca e Neymar; Thaciano, Guilherme e Tiquinho Soares.

