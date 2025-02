Monagas volta a vencer o Defensor e avança na Libertadores

O Monagas está classificado para a 2ª fase da Libertadores-2025. Nesta terça-feira, 11/2, foi até o Estádio Centenário, em Montevidéu, e eliminou o Defensor Sporting ao vencê-lo por 2 a 0, para decepção de uma pequena torcida (pouco mais de mil pessoas) que prestigiou o seu time. Os gols foram de Tomás Rodríguez e Romero. Como também venceu na Venezuela por 2 a 0, o Monagas avança. Dessa forma, irá enfrentar os paraguaios do Cerro Porteño na próxima fase.

Assim, com esta passagem de fase, o Monagas, que já ganhara, assim como todos os outro cinco time da primeira fase, US$ 400 mil (R$ 2,3 milhões), abocanha mais uma premiação, desta vez de US$ 500 mil (R$ 2,8 millhões). A primeira fase ainda contará com mais dois jogos. Nesta quarta, o Alianza de Lima enfrenta o Nacional-PAR (na ida 1 a 1). Enfim, na quinta-feira, o El Nacional receberá o Blooming (na ida, Blooming 3 a 2)

Monagas na frente

O Monagas mostrou-se superior no duelo desta terça. Embora a posse de bola do time da casa fosse superior, o Defensor não conseguia quebrar o bom sistema defensivo dos venezuelanos. Para piorar, errava muito no posicionamento. Não por acaso, Tomás Rodríguez, de fora da área, e de novo ele (em passe de Romero) perdeeu, ao entrar livre na área, o que seria o primeiro gol dos visitantes. O Defensor até teve uma chance com Prieto e outra com Soria, mas acabou levando o gol aos 33 minutos. Romero aproveitou um erro de Marchesini para dominar e encontrar Tomás Rodríguez livre na esquerda. Desta vez, ele não perdeu, chutando sem chance para o bom goleiro Dawson.

Venezuelanos ampliam

No segundo tempo, o Defensor, já com quatro alterações, tentou se lançar ao ataque. Mas continuou deixando buracos defensivos. Dessa forma, o Monagas aproveitou. Aos 15 minutos, Romero, o melhor em campo, ampliou com um belo chute de fora da área no cantinho esquerdo de Dawson. No agregado, estava 4 a 0. Com isso, a classificação já estava garantida, era só deixar o tempo passar. O Defensor chegou a fazer um gol, com De los Santos, mas o ex-Coritiba viu seu tento ser anulado por impedimento. Soria, de falta, parou na defesa de Olivares, que também salvou um chute de Diego Abreu (filho de Loco Abreu) para desespero da diminuta torcida do time da casa.

DEFENSOR SPORTING-URU 0X2 MONAGAS-VEN

1ª Fase Eliminatória da Libertadores- volta

Data: 11/2/2025

Local: Estádio Centenário, Montevidéu (URU)

DEFENSOR SPORTING: Dawson; Marchesini (Wunsch, 35’/1ºT), De los Santos e Juan Viacava; Prieto (Biscayzacú, Intervalo), Soria, Barco, Montoya (Ginella, Intervalo) e Álvarez; Soldano (Altez, 20’/2ºT) e Cadenazzi (Diego Abreu, Intervalo) . Técnico: Alvaro Navarro

MONAGAS: Olivares; Iñiguez, Piris, Manrique (Pérez, Intervalo) e Henry; Caraballo, Navas (Rodríguez, 18’/2ºT), Romero (Carrion, 45’/2ºT), Gallardo (Lovera, 38’/2ºT) e Basante (Sulbaran, Intervalo); Tomás Rodríguez. Técnico: Jhonny Ferreira

Gols: Tomás Rodriguez, 33’/1ºT (0-1); Romero, 15’/2ºT (0-2).

Árbitro: Kevin Ortega (PER),

Auxiliares:Michael Orue e Jesus Sanchez (PER)

Cartões amarelos: Barco, Prieto, De los Santos, Soria (DEF); Romero, Basante (MON)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.