Braithwaite e Pavón marcam dois e Grêmio goleia o Pelotas no Gaúcho

O Grêmio teve um pouco de dificuldade, mas quando soube aproveitar a oportunidade, deslanchou. Na noite desta terça-feira (11), o Tricolor goleou o Pelotas por 5 a 0 na Arena do Grêmio, em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho. Braithwaite e Pavón marcaram dois cada um, enquanto Gustavo Martins também marcou o seu.

Com o resultado, o Grêmio encaminhou a sua classificação, na liderança isolada do Grupo A, com 14 pontos. Já o Pelotas segue na lanterna do Grupo B, com seis pontos, e, no momento, disputaria o torneio contra o rebaixamento.

Na última rodada da fase de grupos, o Tricolor vai até Erechim, encarar o Ypiranga, no sábado (15). Já o Lobo recebe o Juventude em Pelotas, na briga pelo rebaixamento, no mesmo dia.

Grêmio pressiona e deslancha na reta final

Apesar do jogo começar com pressão tricolor, o Pelotas teve a primeira oportunidade de gol. Michel Douglas recebeu na área e chutou para Tiago Volpi fazer grande defesa. O Grêmio apertava, não conseguia finalizar com perigo. Porém, quando chegou, não desperdiçou.

Aos 38′, Monsalve fez grande jogada pela direita, cruzou rasteiro e Gustavo Martins completou de letra para abrir o placar. Cinco minutos depois, Edenílson cruzou na área e Braithwaite cabeceou para marcar o segundo. Já nos acréscimos, a dupla apareceu de novo, quando o meia bateu escanteio na cabeça do dinamarquês, que marcou mais um. Ainda deu tempo do Lobo tentar diminuir em chute de Cesinha, que parou em defesa de Volpi.

Pavón entra, marca dois e fecha a goleada

Na segunda etapa, o Grêmio começou pressionado, só que desta vez criou oportunidades. Logo no primeiro lance, Villasanti recebeu na cara do gol e parou em boa defesa de Jorge. Depois, Braithwaite recebeu na área e o goleiro do Lobo salvou mais uma. O placar virou goleada quando Pavón, que tinha acabado de entrar, recebeu na esquerda, cortou para o meio e bateu bonito para fazer o quarto.

O domínio tricolor não parava por aí. Arezo recebeu na entrada da área, ganhou da defesa e chutou para defesa de Jorge. O paraguaio quase participou da jogada do quinto gol. O atacante serviu Edenílson, que ajeitou bem, mas acabou acertando a trave.

Só que a noite também era do argentino. Aos 38′, Cristaldo cruzou na área e Pavón acertou bonito de primeira para marcar o seu segundo na partida e fechar a goleada na Arena.

GRÊMIO 5 X 0 PELOTAS

7ª rodada do Campeonato Gaúcho

Data e horário: 11/02/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Público/Renda: 11.662 torcedores

Gols: Gustavo Martins, 38’/1ºT (1-0); Braithwaite, 42’/1ºT (2-0); Braithwaite, 45’/1ºT (3-0); Pavón, 16’/2ºT (4-0); Pavón, 38’/2ºT (4-0)

Grêmio: Tiago Volpi, João Lucas, Gustavo Martins, Jemerson (Rodrigo Ely, 28’/2ºT) e Pedro Gabriel (João Pedro, intervalo); Cuéllar, Villasanti, Edenílson e Monsalve (Cristaldo, 14’/2ºT); Aravena (Pavón, intervalo) e Braithwaite (Arezo, 14’/2ºT). Técnico: Gustavo Quinteros.

Pelotas: Jorge; Vidal, Massaia, Yuri Bigode e Bryan; Robson (Xandy, 11’/2ºT), Mateus Silva (Gusso, 36’/2ºT), Venício (Luizinho, 19’/2ºT) e Cesinha. Emerson (Ruster, 11’/2ºT) e Michel Douglas (Léo Ferraz, 19’/2ºT). Técnico: Ariel Lanzini.

Árbitro: Wagner Echevarria (RS)

Assistentes: Tiago Kappes Diel (RS) e Fabulo Diniz (RS)

VAR: Rodrigo Brand da Silva (RS)

Amarelos: Monsalve, Villasanti, Cuellar e Rodrigo Ely (GRE); Jorge (PEL)

