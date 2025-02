Botafogo treina com Danilo Barbosa improvisado para clássico contra o Flamengo

O técnico interino Carlos Leiria montou o Botafogo com Danilo Barbosa atuando de forma improvisada na defesa para o confronto contra o Flamengo, nesta quarta-feira (12), no Maracanã. A mudança deve ocorrer devido às ausências dos zagueiros Bastos e David Ricardo.

Os jogadores estão fora por motivos distintos. Afinal, Bastos está no departamento médico devido a um trauma no joelho esquerdo, enquanto David Ricardo está fora da partida por não ter sido inscrito para a sétima rodada, que é a que corresponde ao clássico.

Portanto, com a escolha, o jovem Serafim, que era uma possível alternativa para ocupar a vaga na defesa, acabou ficando de fora da escalação inicial. Então, começará a partida no banco de reservas. Outro ausente será Artur, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante a partida contra o Nova Iguaçu, na última quinta-feira (6).

Assim, segundo informações do portal ge, o Botafogo deve entrar em campo com John; Mateo Ponte (Vitinho), Danilo Barbosa, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore e Marlon Freitas; Savarino, Rafael Lobato e Matheus Martins; Igor Jesus.

Clássico da Rivalidade – Flamengo x Botafogo

O confronto entre Flamengo e Botafogo acontece nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo atrasado da sétima rodada do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro está na segunda colocação do Estadual, com 14 pontos, e o Botafogo está ocupando a sexta posição, com 12.

